Tout savoir sur Paul Pairet, le nouveau juré de Top Chef

La dernière manche du quart de finale de la 11e saison de Top Chef est diffusée ce mercredi 27 mai, sur M6. Cette saison a vu l'arrivée d'un nouveau juré de poids. Paul Pairet, chef triplement étoilé de 55 ans, a en effet pris la place de Jean-François Piège aux côtés de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran.

Pour cette nouvelle aventure, le natif de Perpignan, qui avait déjà tenu le rôle de chef invité lors de la 10e saison de l'émission culinaire l'année dernière, a fait parler son talent et son originalité, à l'image de son parcours.

Celui qui dit être tombé dans la passion de la cuisine à 9 ans, grâce au livre «Les Bonnes recettes de Grand-mère Donald», a été commis dans l'institution parisienne La Maison Blanche, puis à la Grâce de Dieu, établissement étoilé du Vésinet (Yvelines). Mais s'est en s'expatriant qu'il a vraiment trouvé sa voie.

Hong Kong, Sydney, Jakarta, puis Shanghai, où il s'est installé en 2005. Dans la mégalopole chinoise, où il travaille toujours, Pairet a ouvert trois restaurants : Mr & Mrs Bund, Polux, et surtout Ultraviolet. Ce dernier lui a permis de décrocher trois étoiles au Michelin en 2018 - une récompense unique à Shanghai - et d'être désigné Meilleur restaurateur du monde la même année par l'association les Grandes Tables du Monde.

Plus qu'un restaurant, Ultraviolet se veut une véritable expérience : adresse tenue secrète, une vingtaine de plats, environnement son et lumière, seulement dix couverts autour d’une grande table... Et addition flirtant avec les 800 euros en moyenne.

Cette semaine, épreuve inédite dans #TopChef avec le meilleur restaurateur du monde Paul Pairet ! pic.twitter.com/SEEjFPwLy3 — M6 (@M6) March 4, 2019

«C’est le projet de ma vie. C’est une forme de cuisine d’auteur. Il nous faut deux ans pour faire un menu», explique Paul Pairet à Paris Match.

Mais ses trois restaurants de Shanghai pourraient être délaissés par leur chef dans les mois qui viennent. Outre l'expérience Top Chef, Paul Pairet fait également son retour en France à travers une brasserie qu'il va tenir au sein de la toute nouvelle Samaritaine, dont l'ouverture est prévue en avril.