Les 11 répliques cultes des «Bronzés»

Le film mythique «Les Bronzés» est diffusé ce jeudi 28 mai à 21h05 sur TF1. Premier épisode de la trilogie portée par la troupe du Splendid, ce film, sorti le 22 novembre 1978, s’est imposé en un peu plus de quatre décennies comme une référence absolue de la comédie à la française.

L’action se passe à Galaswinda, un village situé quelque part en Afrique. Des touristes y arrivent en bus pour y passer leurs vacances.

C'est ainsi que le téléspectateur fait notamment la connaissance de Gigi (Marie-Anne Chazel) qui veut oublier ses peines de coeur, Jérôme (Christian Clavier) et Jean-Claude (Michel Blanc) tous deux à la recherche de conquêtes féminines, ou encore Bernard (Gérard Jugnot) qui vient retrouver son épouse Nathalie (Josiane Balasko) déjà sur place et qui lui avoue d’emblée son infidélité.

Tout ce petit monde est accueilli par Popeye (Thierry Lhermitte), chef des sports, Bobo (Luis Rego) et Bourseault (Michel Creton), les animateurs.

Retour sur 11 répliques mythiques

«Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison, et ben sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être dans les 10-15 premières toi.» (Popeye à Nathalie)

«Oh putain, je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse, je me dégoûte des fois tu sais. Et toi t'en es à combien ? - 125 - Eh ben mon vieux faut t'y mettre. - Attention, en une seule fois.» (Popeye au cuistot)

«- Alors la petite hier soir ça s'est passé comment ? - Et bah je sais pas quel âge elle a, mais elle aime la bite hein ! Excusez-moi messieurs dames hein. Oh bah tiens, la voilà. - Salut Popeye. Bonjour maman, bonjour papa. - Tu as fini Popeye non ? Jus d'ananas ? Non Merci.» (Jerôme et Popeye).

«Bonsoir, nous allons nous coucher. - Bonsoir, nous allons les niquer.» (Jerôme et Popeye).

«Tiens, dis camion. - Pourquoi ? - Dis camion. Heu bon bah je sais pas, mais heu, camion. Pouet Pouet !» (Bernard et Christiane).

«Azur ! Nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la nube dans leurs cupulles véruqueuses et tronquées. - Et tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint John-Perse ? - ça aide ouais.» (Jerôme et Nathalie)

«J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante aux sanitaires. - Je précise que je peux être charmante ailleurs qu'aux sanitaires.» (Bernard et Christiane).

«Popeye, tu devrais changer de slip. - Ca va pas non, il est impeccable, il est de ce matin. - Non, non, c'est pas ça. C'est la forme, ça casse un peu le personnage. - T'inquiète, ça casse pas ce qu'il y a dedans va.» (Nathalie et Popeye).

«Ouais mais enfin moi j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48h elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. J'ai mis l'Adagio d'Abinoni, j'ai avalé deux tubes de laxatifs et puis hop. J'ai perdu 16 kg et ma moquette.» (Jean-Claude).

«Fais gaffe hein j'ai l'impression que le grand il va baiser ta femme ! Bon j'vais à l'infirmerie... Oh j'ai une chiasse...» (Jerôme à Bernard)

«Eh ouais, le nazi quoi ! Elles se feraient chier de me répondre ces deux espèces de pétasses, là !! - Non mais ! Ça va pas bien derrière ? - Il a un malaise le peignoir ?» (Jean-Claude, Gigi et Christiane)