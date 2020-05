Martin Scorsese : son film sur son confinement à New York diffusé aujourd’hui sur la BBC

Le réalisateur Martin Scorsese a réalisé un court métrage «exclusif et personnel» sur son confinement à New York pour les besoins de l’émission britannique «Lockdown Culture with Mary Beard».

Il doit être diffusé aujourd’hui, à 19h outre-Manche (20h chez nous), sur la BBC Two et la plate-forme BBC iPlayer. Il s’agit du dernier numéro de cette émission, dans laquell Mary Beard explique chercher à examiner les liens entre le risque, la culture, et la créativité.

«Martin Scorsese est un formidable point final à la série d’émissions. Nous le découvrons à son domicile, réfléchir au confinement à travers l’examen de grands classiques du cinéma, tel que Le Faux Coupable d’Alfred Hitchcock. Mais ce qui est très ingénieux, c’est que cet astre d’Hollywood nous pousse également à poser un regard nouveau sur l’œuvre d’Hitchcock à la lumière de l’expérience que nous vivons. J’étais aux anges que Scorsese accepte de participer. J’ai l’impression d’animer une première. Et cela contribue à nous offrir un magnifique final», s’enthousiasme Mary Beard sur le site américain Variety.

Martin Scorsese s’est également exprimé sur ce court-métrage qui lui a permis de revenir, selon lui, à des choses essentielles. Comme prendre soin de ses proches. «Ce que j’espère pour le futur, c’est de pouvoir ancrer en moi ce que les circonstances m’ont forcé à apprendre. Il s’agit de l’essentiel. Les gens qu’on aime. Pouvoir prendre soin d’eux et être avec eux autant que possible», confie le cinéaste à l’égard de son projet.

