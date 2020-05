Netflix poursuivi en justice à cause d’une scène dans la série «Messiah»

L’entreprise GEO Group, spécialisé dans la gestion de centres pénitentiaires, a déposé une plainte pour diffamation contre Netflix en raison de la représentation de ses prisons dans la série «Messiah».

Centrée sur l’histoire d’un jeune homme mystérieux pouvant être la réincarnation de Jésus-Christ sur Terre, les épisode 3 et 4 de Messiah montre le personnage principal en détention dans un centre pour immigrés dans l’état du Texas, où le logo de GEO Group apparaît. La plainte précise que les scènes illustrant le centre de détention ne reflètent en aucun cas la réalité, à savoir des détenus vivant dans une prison surpeuplée et dans des conditions déplorables.

«Contrairement à ce qui est montré dans Messiah, le groupe GEO n’impose pas à ses détenus des pièces surpeuplées et le port de chaînes dans ses établissement, mais fourni des lits, de l’air conditionné, des espaces récréatifs intérieurs et extérieurs, des terrains de football, des classes, des librairies, et autres équipements qui viennent contredire les mensonges diffamatoires de Messiah», précise la plainte.

Le groupe GEO accuse également Netflix d’avoir illégalement utilisé le logo de l’entreprise dans plusieurs scènes. «L’utilisation de Netflix de la marque GEO ne sert aucun autre objectif que celui de ruiner la réputation et la bonne volonté de l’entreprise», poursuit la plainte. Selon le site américain Variety, la plate-forme de streaming a refusé de réagir publiquement à la plainte pour le moment.

Le groupe GEO est actuellement dans une lutte juridique avec l’état de Californie après le vote d’une loi interdisant les prisons privées. L’entreprise est également visée par plusieurs plaintes concernant le travail rémunéré de ses détenus sur les sites, à des salaires inférieurs au minimum légal, ce que le groupe GEO dément.

