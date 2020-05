Bruce Lee est la star du documentaire « Be Water» sur ESPN le 7 juin

Après le succès d’audience enregistré par a série documentaire «The Last Dance», consacrée au parcours de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, la chaîne sportive américaine ESPN proposera un film consacré à la carrière de Bruce Lee à partir du 7 juin.

Intitulé «Be Water» (Sois comme l’eau, en VF), ce documentaire reviendra sur la vie et la carrière de Bruce Lee, de son enfance à Hong-Kong, jusqu’à sa mort tragique à l’âge de 32 ans en juillet 1973 d’un œdème cérébral, en passant par son combat face au système raciste hollywoodien et les stéréotypes qui y étaient entretenus à l’égard des acteurs asiatiques, et son succès fulgurant après seulement une poignée de films à son actif.

«Les États-Unis n’étaient pas prêts à avoir un héros asiatique», explique l’ancienne légende du basketball américain Kareem Abdul-Jabbar, qui a été un des disciples de Bruce Lee et a joué à ses côtés dans le film «Le Jeu de la mort». Le documentaire promet d’utiliser de nombreuses images d’archives, ainsi que des témoignages de personnes ayant côtoyé Bruce Lee durant sa carrière.

A noter que, pour le moment, aucune chaîne française ni plate-forme de streaming ne se sont manifestées pour acquérir des droits de diffusion de «Be Water».

