«Koh-Lanta» : Claude est-il le candidat le plus fort de l’histoire de l’émission ?

Il n'a pas encore gagné mais pour l'immense majorité des fans, Claude Dartois est le grand champion de ce Koh-Lanta «l’île des héros.» De quoi le considérer comme le meilleur de tous les temps ?

Chaque vendredi soir, il suffit de se connecter sur Twitter pour voir à quel point le fin stratège âgé de 40 ans est plébiscité. Depuis le début de l’aventure et après le départ de Sam, il est devenu le n°1 dans le cœur des téléspectateurs, qui ont d’ailleurs créé le «Claude FC».

Il faut dire que ses valeurs ont rapidement séduit. Alors que beaucoup pensent aux alliances et aux amitiés, lui a d’abord pensé à la méritocratie et aux victoires. Ce qui en fait un véritable champion.

#KohLanta



EXCLU - Découvrez les premières minutes de la finale !



Les finalistes se préparent pour la terrible épreuve de l'orientation, regardez !



RDV vendredi à 21h05 sur @TF1 ! https://t.co/6dh1hjQyw2 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 27, 2020

Pour preuve, le chauffeur de maître a notamment battu le record du nombre de victoires individuelles, jusqu’ici détenu par Teheiura. Avec l’élimination du Polynésien, Claude en a profité pour passer à 16 victoires. Et il pourrait grappiller encore des succès s’il venait à remporter l’orientation et les poteaux.

Pour être une légende, il faut la victoire finale

Monstrueux sur les épreuves, il a eu le droit à plusieurs surnoms sur les réseaux sociaux. Certains le renommant Claudius 1er quand d’autres demandent à ce que l’on rebaptise «Koh-Lanta» en «Claude-Lanta». Il faut dire que le père de famille ne laisse pas indifférent. Surtout lors du dernier conseil, où sa masterclass contre Régis a ravi tout le monde. Avec cette désormais très célèbre phrase : «Je t’ai montré que je pouvais te manipuler en n’en ayant pas le besoin», devenue aussi culte qu’une phrase de film collector.

Droit dans les yeux, confortablement assis sur son trône, devant tous ses vassaux, Claude explique la loi du talion à un Régis incrédule #KohLanta2020 #KohLanta pic.twitter.com/vypQST0C5y — Alix Dulac (@Nanix95) May 22, 2020

Reste que le Terminator de ce «Koh-Lanta» a toutefois un défaut, n’en déplaise aux grands fans. L’aventurier n’a toujours pas remporté le titre final. Et il pourrait rapidement se transformer en Raymond Poulidor s’il venait à s’incliner une troisième fois, après 2010 et 2012. D'autant qu'en finale, il devra faire face au jury final. Seront-ils nombreux à voter en sa faveur ?

A priori, Sam, Teheiura et Jessica voteront pour lui à coup sûr. Tout comme Eric, qui aurait pu avoir un collier d’immunité s’il n’avait pas terminé dernier lors de la fameuse épreuve éliminatoire. C’est ensuite derrière que cela pose question.

Normalement, si l’on suit les couleurs initiales, Ahmad, Pholien et Charlotte devraient voter pour Claude, pour empêcher un ex-jaune de l’emporter. Le problème, c’est que Charlotte ne l’a jamais véritablement aimé. Quid du patron de la chaîne de Tacos et du candidat nostalgique à chaque fin d’épreuve ? Evidemment, Régis ne devrait pas voter pour lui. Quant à Inès, Naoil, Alexandra et Moussa, ils devraient voter pour un jaune.

Rien n’est donc joué pour le chouchou du public qui devra réussir un joli tour en cas de finale.

