«Le Seigneur des Anneaux» : le casting de la saga réuni ce dimanche

Après la réunion du casting des Goonies et de Retour vers le futur, le comédien Josh Gad a convié les acteurs de la saga Le Seigneur des Anneaux à le rejoindre dans son émission «Reunited Apart».

Cet épisode, qui promet d’être épique, sera diffusé dimanche (à 18h, heure française) sur la chaîne Youtube du comédien. Et pour mettre l’eau à la bouche des fans, très séduits par ses réunions virtuelles précédentes, Josh Gad s’est autorisé à dévoiler un peu plus de 3 minutes de vidéos dans laquelle il est possible d’apercevoir Sean Astin, Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Orlando Bloom, mais aussi Sir Ian McKellen, alias le magicien Gandalf le Gris, qui vient conclure cette bande annonce avec une citation tirée du premier film de la saga du Seigneur des Anneaux, La communauté de l’Anneau. «Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné», peut-on l’entendre dire, le tout sur un fond musical à vous donner la chair de poule.

Que les fans se rassurent, ils seront nombreux à venir participer à cette réunion, notamment Viggo Mortensen, Sean Bean, Andy Serkis, Karl Urban, Miranda Otto, John Rhys-Davies, Liv Tyler, mais aussi le réalisateur Peter Jackson. Et à en croire le compte Instagram de Dominic Monaghan, l’ambiance promet d’être chaleureuse.

