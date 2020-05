MyCanal, Netflix, OCS… Le guide des séries du 1er au 7 juin

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 1er et le 7 juin.

OCS

Lundi 1er juin : «I know this much is true», saison 1, épisode 4.

Samedi 6 juin : «Betty», saison 1, épisode 6.

Jeudi 4 juin : «Insecure», saison 4, épisode 8.

Canal+Séries/MyCanal

Lundi 1er juin : «Penny Dreadful : City of Angels», saison 1, épisode 6.

Lundi 1er juin : «Cardinal», saison 4.

Lundi 1er juin : «What we do in the shadows», saison 2, épisode 8.

Mardi 2 juin : «Billions», saison 5, épisode 5.

Mercredi 3 juin, «Killing Eve», saison 3, épisode 8.

Netflix

Mardi 2 juin : Seconde partie de l’ultime saison de «La fête à la maison : 20 ans après». Mardi 2 juin : «Queer Eye», saison 5. Jeudi 4 juin : «M’entends-tu», saison 1.

Vendredi 5 juin : «13 Reasons why», saison 4.

Disney+

Vendredi 5 juin : «Le monde selon Jeff Goldblum», épisode 12.

Vendredi 5 juin : «Disney : Les making-of : The Mandalorian», épisode 6.

Vendredi 5 juin : «A vous chef», épisode 11.

Vendredi 5 juin : «Sous les feux de la rampe», épisode 12.

Vendredi 5 juin : «Projet Héros Marvel», épisode 12.

Vendredi 4 juin : «Héros fidèles avec Bill Farmer», épisode 4.

Apple TV+

Vendredi 5 juin : «Dear…».

Amazon Prime Video

Vendredi 5 juin : «El Presidente», saison 1.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.