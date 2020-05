Le top 20 des chansons des années 1980

Des années 50 aux années 2000, Spotify a classé les titres les plus écoutés sur son site par décennies. Plongée nostalgique dans le meilleur des années 80.

La musique des années 1980 est selon l'analyse de Spotify, celle préférée des utilisateurs avec plus de 1,7 millions de playlists mettant à l'honneur les titres de cette époque. La chanson «Don't Stop Believin' » du groupe de pop rock Journey arrive en haut du classement. Michael Jackson, Whitney Houston et d'autres stars de la musique pop complètent le palmarès.

> Le top 20 des chansons les plus écoutés des années 1980 :

1. Don't Stop Believin' - Journey

2. I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) - Whitney Houston

3. Billie Jean - Single Version - Michael Jackson

4. Africa - Toto

5. Girls Just Want to Have Fun - Cyndi Lauper

6. Take On Me - A-ha

7. Eye of the Tiger - Survivor

8. Sweet Dreams (Are Made of This) - Eurythmics

9. Wake Me up Before You Go-Go - Wham!

10. Uptown Girl - Billy Joel

11. Tainted Love - Soft Cell

12. Beat It - Michael Jackson

13. Don't You (Forget About Me) - Simple Minds

14. Your Love - The Outfield

15. Manic Monday - The Bangles

16. Down Under - Men At Work

17. Born in the U.S.A. - Bruce Springsteen

18. Dancing in the Dark - Bruce Springsteen

19. We Built This City - Starship

20. Jessie's Girl - Rick Springfield

La playlist Spotify du top des années 1980 :

