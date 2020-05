A la question de savoir quel est le muscle le plus puissant du corps humain, la plupart des gens répondent qu'il s'agit de la langue. Cette croyance populaire a pourtant été contreduite depuis longtemps par la science. Car c’est en réalité un organe, composé à lui seul de dix-sept muscles différents, qui est, de loin, le plus fort.

En termes de puissance absolue, c’est en effet le grand muscle fessier qui détient le record. Une donnée non négligeable car il a pour rôle de nous maintenir debout et de tirer la cuisse vers l’arrière pendant la marche ou la course.

C’est aussi lui qui nous permet de nous relever quand nous sommes assis. Très sollicité, le grand muscle fessier est ainsi le plus volumineux du corps humain, qui donne à la fesse l’essentiel de sa forme.

En musculation, c’est le squat (ou «flexion sur jambes») qui permet de le développer. Le record de cette discipline qui fait grandement intervenir ce muscle, détenu par le finlandais Jonas Rantanen, est de 575 kilos soulevés.

58 kilos par centimètre carré pour la mâchoire

Concernant la force exercée sur un objet extérieur, c’est en revanche le «muscle masséter», servant à élever la mâchoire inférieure lors de la mastication, qui développe le plus de puissance. Il peut exercer une pression allant jusqu’à 58 kilos par centimètre carré.

En comparaison, la gueule du crocodile, qui détient le record dans ce domaine, peut atteindre jusqu’à 2 tonnes par centimètre carré.