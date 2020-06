Cyril Hanouna évoque son projet de parc d'attractions autour de la télé

Dans son émission «C que du Kif» sur C8, Cyril Hanouna s'est confié sur son projet de parc d’attractions sur le thème de la télévision.

Alors que les chroniqueurs présents sur le plateau de ce lundi 1er juin évoquaient la victoire écrasante de Claude dans l’épreuve d’orientation de Koh-Lanta, Jean-Michel Maire a demandé à Cyril Hanouna pourquoi il ne lançait pas en France un parc d'attractions autour de l'univers du jeu d’aventures de TF1.

Une question que l’animateur s’était déjà apparemment très concrètement posée... «Je vais vous raconter quelque chose et ça m'énerve de vous le dire. Je suis allé voir le maire de la ville de Cannes, l'année dernière, qui est très sympathique, et je lui ai dit : pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un énorme parc d'attractions destiné à la télévision ? On viendrait, on ferait un immense ’N'oubliez pas les paroles’, un immense parcours de ‘Koh-Lanta’, les épreuves de ‘Fort Boyard…», a en effet dévoilé l'animateur qui précise que le projet nécessiterait un «énorme budget». Le présentateur d'«A prendre ou à laisser» a fait savoir que le maire de Cannes se serait néanmoins montré «assez intéressé».

«C’est un investissement colossal si on veut bien le faire. Mais je suis sûr que les téléspectateurs aimeraient beaucoup» s’est-il enthousiasmé, ajoutant que pour attirer le public il verrait bien la participation de vrais animateurs et d’anciens candidats d’émissions à affronter.

