Disney+ : la série «Journal d'une future présidente» renouvelée

C’est une des sympathiques séries familiales proposées par Disney+ depuis l’ouverture de son service de streaming. «Journal d’une future présidente» vient d’être renouvelée pour une saison 2.

Créée par Ilana Peña («Crazy Ex-Girlfriend»), cette comédie familiale touchante et attachante, suit Elena Cañero-Reed, une Américaine d’origine cubaine, qui va devenir présidente des Etats-Unis. On la retrouve se plongeant dans ses souvenirs de collégienne, lorsqu’elle était en sixième à Miami, en Floride. Entourée de sa meilleure amie Sasha, de son frère Bobby, de sa mère Gabi et de Sam, le nouveau petit ami de cette dernière.

Pour interpréter la version adulte de l’héroïne, on retrouve Gina Rodriguez, l’actrice et co-productrice connue pour avoir tenu quatre saisons durant le rôle principal de la série «Jane the Virgin». Pour la version adolescente, c’est la prometteuse Tess Romero qui prête ses traits à la future présidente. Elle donne une prestation convaincante d’une jeune femme déterminée.

«Nous sommes ravis de collaborer avec Disney+ sur cette série car elle met en avant des femmes fortes, devant et derrière la caméra. Ce merveilleux récit initiatique, mélange d’humour et de finesse, est le fruit du génie de Gina [Rodriguez] pour accompagner des projets mettant en scène des personnages que l’on ne voit nulle part ailleurs, et du talent d’Ilana [Peña] pour les comédies dramatiques tout en élégance», a fait savoir David Stapf, président de CBS Television Studios». Pour l’heure, pas de date de diffusion pour les 10 nouveaux épisodes. En attendant, on peut bien sûr toujours (re)voir la première saison sur Disney+.

Retrouvez toute l’actualité des séries ICI.