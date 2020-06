Lea Michele accusée de harcèlement par une ancienne actrice de «Glee»

Après avoir posté un message sur la mort de George Floyd sur Twitter, Lea Michele a été sévèrement critiquée par Samantha Ware, une ancienne actrice de la série «Glee», lui reprochant son attitude à son encontre sur le tournage de la série musicale.

Le 29 mai dernier, l’ex-star de Glee s’exprimait sur la mort de George Floyd, à l’origine d’une large vague de protestation contre les violences policières et le racisme aux États-Unis. «George Floyd ne méritait pas ça. Ce n’est pas un incident isolé et cela doit cesser. #BlackLivesMatter», a-t-elle écrit.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter

Deux jours plus tard, la comédienne afro-américaine Samantha Ware lui a répondu sur le réseau social – dans un texte rédigé en lettres capitales – pour affirmer que Lea Michele s’était montrée odieuse envers elle sur le tournage de la série musicale, évoquant des «micro-agressions» traumatisantes qui ont failli lui faire renoncer à sa carrière à Hollywood, rapporte le site américain Variety.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020