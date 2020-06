«Top Chef» 2020 : Adrien, David et Mallory prêts pour la demi-finale

Ce mercredi 3 juin aura lieu la demi-finale de Top Chef 2020. Après 16 semaines de compétition acharnée, les trois demi-finalistes vont s'affronter sans relâche pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale du concours.

Durant deux soirées exceptionnelles, chaque candidat va imaginer sa propre épreuve et l'imposer à ses adversaires. «Au programme, de l'audace, de la créativité mais aussi pas mal de technique ! L'objectif ? Être suffisamment stratégique pour être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points…», annonce M6.

Ce mercredi 3 juin, deux épreuves seront jugées par le célèbre chef et pâtissier Philippe Conticini et par l'inventif Christophe Pelé, chef 2 étoiles. Une nouvelle occasion de briller pour Adrien, David et Mallory.

Trois chefs et trois styles bien différents

Il était tellement absorbé par sa recette mercredi dernier qu'il a failli être responsable d'un incendie. Adrien est pour l'instant celui qui se montre le plus à l'aise dans les épreuves créatives, comme celle qu'il a concoctée pour les extravagants chefs de renommée mondiale David Munoz et Gaggan Anand : il avait alors réinventé pour eux le hot dog avec une saucisse évidée à placer au bout de l’index pour frotter des sauces en forme de chien. Son imagination débridée décontenance d'abord mais finit toujours par impressionner son coach Paul Pairet.

Premier qualifié pour cette avant-dernière étape de Top Chef, Mallory, 22 ans, dit «Mallou», chouchou d'Hélène Darroze désormais dans l'équipe de Michel Sarran, a bien failli jeter l'éponge, mais a fini par décrocher en beauté sa qualification. Doté d'une bonne humeur communicative et d'une énergie débordante, le jeune cuisinier belge semble aussi être le chouchou des téléspectateurs. Dans l'assiette, les professionnels saluent particulièrement l'élégance de ses préparations. «C’est un dessert 3 étoiles», a notamment commenté Christian Le Squer, lors de la dégustation du crémeux au café et chocolat blanc en forme de pomme de pin qui avait donné du mal au jeune homme.

Dernier candidat à gagner sa place en demi finale grâce à un riz au lait d'exception, David, patron du restaurant le Jardin des plumes à Giverny, dans l’Eure, a parfois décontenancé comme avec son menu engagé inspiré par la déforestation et le braconnage au Pérou, réalisé à partir de chevreuil sanglant. Mais celui qui est aussi le seul chef déjà étoilé de cette saison a su gagner la préférence d'Hélène Darroze quand la cheffe a dû, énorme dilemme, choisir entre lui et Mallory. Son point fort : une cuisine poétique mettant en valeur les produits, tout en jouant sur les contrastes.

Qui d'entre eux sera sacré Top Chef 2020 ? Début de réponse ce mercredi 3 mai. A noter que la seconde demi-finale aura lieu le 10 juin, avec comme juge le chef 2 étoiles Christian Sinicropi, à la tête des cuisines du célèbre hôtel Martinez de Cannes, tandis que la finale se tiendra le 17.

Retrouvez toute l'actualité de la télé ICI.