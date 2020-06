«The Alienist» : une date et une bande annonce pour la saison 2 de la série

Plus de deux ans après son lancement, «The Alienist» revient avec une saison 2 dès le 26 juillet prochain sur la chaîne américaine TNT. Un deuxième chapitre intitulé «Angel of Darkness» qui se dévoile dans une bande annonce.

Les téléspectateurs y retrouvent les personnages de Sara Howard, qui vient de monter une agence de détective privé, John Moore, désormais journaliste au New York Times, et du docteur Laszlo Kreizler – interprétés respectivement par Dakota Fanning, Luke Evans, et Daniel Brühl – face à une affaire de disparition d’enfants. Au fil de leur enquête, ils découvrent qu’un assassin redoutable œuvre dans l’ombre. Ils sont également confrontés aux multiples problèmes d’une société rongée par la corruption, la place des femmes, les inégalités sociales, ou encore la presse à scandale.

Après une première saison déclinée en 10 épisodes, The Alienist replonge dans les bas-fonds du New York de la fin du XIXe siècle pour une nouvelle enquête toute aussi glaçante que la première. Le personnage de Sara, incarné par Dakota Fanning, s’impose comme la figure centrale de la saison 2. En France, The Alienist est diffusé sur Canal+ et myCANAL (où il est possible de regarder l’intégralité de la saison 1).

