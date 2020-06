Koh-Lanta : des candidats critiquent le montage, la production réagit

Si cette édition de «Koh-Lanta : l’île des héros» passionne les téléspectateurs tous les vendredis soirs sur TF1, certains candidats ne se sont pas privés pour critiquer le montage de l’émission. Des choix que la production a tenu à expliquer à Télé Loisirs.

Que ce soit la domination de Claude dans les épreuves, les stratégies d’Ahmad (et le fait qu’il ne sache pas nager), ou encore la trahison supposée de Régis à l’encontre de Jessica, les réseaux sociaux s’enflamment chaque semaine à propos des faits et gestes des candidats de Koh-Lanta.

Interrogés par le site de Télé Loisirs, certains d’entre eux n’ont pas manqué de souligner la différence entre l’expérience vécue sur place, et ce que la production décide de montrer à l’écran. A l’instar d’Inès. «Je ne vis pas très bien la diffusion de l'émission ! Même si Koh-Lanta reste la plus belle aventure de ma vie, ce que je vois à l'écran ne reflète pas vraiment ce que j'ai eu l'impression de vivre. L'image qui est renvoyée de moi me déplaît, je passe pour une inactive sur le camp, on voit mes coups de gueule sans forcément re-contextualiser », confiait-elle le 23 mai dernier.

Même chose pour Régis, qui a subi de vives critiques après avoir rompu son alliance avec Jessica et Claude, ce qui a conduit à l’élimination de la jeune femme lors d’un conseil extrêmement tendu. «Quelques heures avant le conseil, on a eu une dispute avec Jessica car le feu n'a pas passé la nuit, car je me suis endormi et j'étais en charge de le surveiller. Elle m'a alors accusé de l'avoir fait exprès et d'avoir éteint de moi-même le feu. Cette accusation à tort m'a fait comprendre que je ne pouvais pas lui donner ma confiance. Je lui ai alors dit que j'allais voter contre elle, elle le savait avant d'aller au conseil», explique Régis à Télé Loisirs.

Pour Ahmad, le montage de l’émission a largement participé à lui donner une mauvaise image. Critiqué pour ses stratégies, et le fait de ne pas savoir nager, il affirme que la production n’avait pas besoin d’en rajouter sur ses performances lors des épreuves. «J'ai réussi à franchir la palissade après quelques essais et on ne voit que le moment où je me plante. Je n'ai rien contre la production mais là c'est enfoncer le couteau dans la plaie. Je passe déjà pour quelqu'un qui ne sait pas nager, pour un stratège... Ça m'a un peu dérangé, je n'avais pas besoin de ça», souligne-t-il.

La production assume totalement

Contacté par le site de Télé Loisirs, le producteur de l’émission, Julien Magne, assure qu’aucune image n’a été trafiquée. Selon lui, il est impossible de tout montrer, et la production est contrainte de faire des choix. Mais sans altérer la véracité des relations entre les candidats sur le camp.

«Entre le ressenti des aventuriers sur le camp et la réalité, il y a un réel fossé. Ils ne sont pas forcément objectifs sur ce qu'ils font ou non. Dans Koh-Lanta, aucune image n'est trafiquée ou détournée, les propos des candidats ne sont évidemment pas faussés. On résume en 110 minutes, trois jours d'aventure donc forcément il ne peut pas y avoir tout ce qu'il s'est passé. On s'attache vraiment à raconter les histoires principales et ce qui fait avancer le jeu. Dans le cas d'Inès, si elle bronze alors que deux candidats parlent d'une stratégie à quelques mètres on la verra inévitablement dans cette position. Pour Régis, si ses propos sur l'élimination de Jessica avaient été aussi clairs qu'il l'affirme nous aurions évidemment diffusé cette séquence. Enfin concernant Ahmad et le parcours du combattant, son coup de sang était fort donc nous l'avons laissé au montage mais nous ne pouvons pas diffuser les arrivées de tous les candidats, nous avions laissé uniquement les trois premiers», assure-t-il.

