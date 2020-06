La série «S.W.A.T.» réagit après la mort de George Floyd

Dans un message publié sur Twitter, les producteurs de la série «S.W.A.T.» ont tenu à réagir suite à la mort de George Floyd et à la vague de protestations qui a suivi, en faisant la promesse de mieux représenter la réalité des relations entre la police américaine et les communautés noires.

Une évolution dans l’écriture qui devrait se faire sentir dès la saison 4 à venir. «Nous sommes frustrés, en colère, mais déterminés à faire mieux. À l'écran et hors écran», déclare Aaron Rahsaan Thomas en préambule du communiqué publié sur Twitter, et co-signé par Shawn Ryan.

«Quand S.W.A.T. a été lancé il y a trois ans sur CBS, en tant qu'auteurs, nous avons examiné les interactions des communautés noires et des forces de l'ordre à travers les yeux de Daniel 'Hondo' Harrelson (incarné à l’écran par le comédien Shemar Moore, ndlr), un flic afro-américain avec un pied fermement planté dans chaque monde. Depuis, nous avons continué de raconter des histoires qui explorent les thématiques du racisme et de l'action de la police dans les minorités», peut-on lire.

Ils expliquent ensuite comment les récents événements viennent modifier la manière dont la série évoluera à l’avenir. «Nous suivons les récents événements avec horreur et tristesse comme tout le monde et nous continuerons à explorer la vérité sur ces questions dans l'écriture de la prochaine, saison alors que nous travaillons tous pour tendre vers un système plus juste, et meilleur. En attendant, nous encourageons les manifestants à exprimer leurs frustrations dans le calme, et nous implorons les forces de l'ordre de désamorcer les conflits, et non les exacerber, face à des gens qui exprime leur colère et leur deuil compréhensibles», écrivent-ils.

