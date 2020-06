Koh-Lanta : Combien gagnent vraiment les candidats ?

Qui remportera les 100.000 euros promis au vainqueur de Koh-Lanta ? C’est la question qui brûle les lèvres des téléspectateurs – qui ont bien évidemment leur favori en tête de liste – et celles des candidats du jeu d’aventure de TF1. Mais combien touche les aventuriers en réalité ?

Aux yeux de la loi française, la participation des candidats à Koh-Lanta est considéré comme un travail, avec des employés liés par un contrat à durée déterminée avec une société de production. «Les impôts considèrent les gains obtenus via la téléréalité comme des revenus du travail imposables», déclarait l’avocat Jérémie Assous en 2009 à Paris Match, après avoir obtenu gain de cause devant le tribunal des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Aussi, le salaire d’un candidat serait estimé à 25€ brut par jour, auquel il faut ajouter la prime de confidentialité (environ 2.500 euros brut pour une édition «All Stars» et 700 euros brut pour une édition classique). Selon les confessions de Dylan, candidat originaire du Luxembourg qui a participé à plusieurs éditions, un aventurier – qu’il soit éliminé au bout de quelques jours seulement, ou à la fin du jeu – toucherait entre 7.000 et 10.000 euros pour sa participation. Pour les éditions «All Stars», la somme touchée par un candidat peut grimper bien plus haut, mais se négocie au cas par cas, à l’instar de Franck Leboeuf en 2010 qui aurait touché pas moins de 50.000 euros pour figurer sur la ligne de départ du Choc des héros.

En ce qui concerne la fameuse somme des 100.000 euros, il s’agit d’une somme nette perçue par le gagnant, assure la production à TV Mag. Mais celui-ci aura l’obligation de l’ajouter à ses revenus, et ce même s’il décidait de la partager. Un montant qui sera taxé à hauteur de 20% environ, ce qui veut dire qu’à peu près 20.000 euros partent dans les caisses du Trésor Public.

Pour rappel, depuis la saison 15 de Koh-Lanta, l’aventurier qui termine à la seconde place ne touche plus 10.000 euros comme cela était le cas auparavant.

Retrouvez toute l'actualité de Koh-Lanta ICI.