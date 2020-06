Mary Pat Gleason : l'actrice bien connue du monde des séries s'est éteinte à l'âge de 70 ans

Les téléspectateurs ont pu la voir dans de très nombreuses séries telles que «Friends», «Urgences», ou encore «Desperate Housewives». Mary Pat Gleason est décédée des suites d’un cancer à l’âge de 70 ans.

La triste nouvelle a été annoncée par l'acteur Ron Fassler sur Facebook : «Mary Pat Gleason, l'un des personnes les sincères et les plus douces que j'ai eu le plaisir de connaître, est décédée hier soir à l'âge de soixante-dix ans. Elle avait 174 mentions sur sa page IMDb (avec un film inédit encore à venir), mais elle était bien plus qu'une merveilleuse actrice : elle était unique en son genre. Elle était si attentionnée, si drôle et si délicieuse, que j'ai du mal à imaginer un monde sans sa brillante présence et son visage souriant. Je suis de tout coeur avec tous ceux qui l'ont connue et aimée (vous êtes un million)».

Née le 23 février 1950 à Lake City dans le Minnesota, Mary Pat Gleason a démarré sa carrière en 1982 dans le soap «Texas», mais c’est avec son rôle de Jane Hogan dans «Haine et Passion » - série qui lui vaudra aussi un Emmy Award en 1986 pour sa participation à l'écriture - qu’elle devient connue.

Par la suite, elle intègre le casting d’un très grand nombre de séries. «La fête à la maison», «Sauvés par le gong», «Arabesque», «Will & Grace», «NCIS: Los Angeles», «Grey’s Anatomy», «Bones», ou encore «2 Broke Girls»… Très connue du petit écran, l’actrice est aussi apparue sur le grand, notamment dans «Intolérable cruauté», «Basic Instinct», «Bruce tout puissant» ou «The Island».

Pour les fans de «Friends», c’est elle qui incarne l’infirmière pas très aimable qui accueille Ross après qu’il a reçu un palet de hockey dans le visage.

Son dernier rôle en date était celui d’une membre des alcooliques anonymes dans «Mom». Allison Janney, qui joue dans la série lui a rendu hommage sur Twitter : «Nous avons dit au revoir à Mary Pat Gleason hier. Elle faisait partie de notre famille et nous l'aimions tellement. Son cœur aimable et son sourire chaleureux nous manqueront. RIP chère Mary Pat.».

«Je suis attristée d'apprendre que Mary Pat Gleason est décédée. D'après son neveu : 'Son rideau s'est baissé mardi soir à 22h20.' Je suis sûre qu'elle a été accueillie par des applaudissements et une grande fête dans les coulisses. Je t'envoie mon amour Mary ainsi qu'à tes proches.», a de son côté posté Mimi Kennedy, qui interprète Marjorie Armstrong.

Quant à Jamie Pressly, qui prête ses traits à Jill Kendall dans «Mom», elle a partagé son immense peine de voir partir son amie dans un long message : «J’ai eu le plaisir de travailler avec cette femme merveilleuse, Mary Pat Gleason dans notre série Mom pendant de nombreuses années. Elle est tout simplement fantastique à tous point de vue. Mary Pat et moi avons eu des conversations amusantes et légères, mais nous en avons également eu des difficiles. Cette femme peut vous regarder dans les yeux et ressentir les choses. Elle et moi avons cela en commun (...) Son câlin est l'un des câlins les plus authentiques que j'ai jamais ressenti et j'allais toujours mieux après l'un d'eux. Dans la série, lorsqu'elle parlait durant les scènes de réunions des Alcooliques Anonymes, presque tout le monde avait les larmes aux yeux tellement elle était pure. Aujourd'hui, j'ai appris que notre bien-aimée Miss Mary Pat est décédée et c'est difficile à gérer. Cependant, en ces temps troubles et instables, je me sens mieux en sachant que nous avons une âme incroyable comme elle là-haut, qui veille sur nous. C'était une femme forte qui se souciait profondément de tout le monde. Mary Pat, mon ami, tu me manqueras beaucoup. Merci pour tout ce que tu as donné. Je t'aime madame.»

