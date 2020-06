Tiger King : Un shérif affirme que le testament légal de l’ex-mari de Carole Baskin a bien été falsifié

Dans une interview accordée à une chaîne d’information locale de Tampa Bay, le shérif Chad Chronister a affirmé que le testament légal de l’ex-mari de Carole Baskin, Don Lewis, avait bien été falsifié.

Selon lui, deux experts ont pu analyser les documents, et en sont arrivés à la conclusion que le testament avait bel et bien été falsifié. Comme cela était supposé dans la série documentaire Tiger King. Pour rappel, Don Lewis, l’ex-mari de Carole Baskin, avait disparu sans laisser de traces en 1997. Et officiellement déclaré mort en 2002. Dans le testament légal, il léguait des biens d’une valeur de 10 millions de dollars (un peu moins de 9 millions d'euros, ndlr) à son épouse, et quasiment rien à ses enfants nés d’un précédent mariage.

Le shérif Chad Chronister souligne toutefois que, comme l’exécution testamentaire a déjà eu lieu, aucune poursuite légale ne peut être menée. Mais cela vient renforcer la suspicion concernant le rôle de Carole Baskin dans la disparition de son ex-mari, explique-t-il, précisant qu’une enquête – relancée il y a peu – était toujours en cours. Et que plusieurs pistes étaient actuellement à l’étude.

