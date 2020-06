«True Story» : la série avec les YouTubeurs français le 26 juin sur Amazon Prime Video

C’est le 26 juin prochain qu’Amazon Prime Video lancera sa nouvelle série originale «True Story» avec la présence de six YouTubeurs français. Et avec la complicité de plusieurs personnalités.

Déclinée en 6 épisodes de 24 minutes, elle voit les stars d’Internet que sont Natoo, Cyprien, Norman, Ludovik, ainsi que le duo Mcfly & Carlito s’entretenir avec des célébrités qui ont des histoires étonnantes, hilarantes, et surtout vraies, à leur raconter. Les YouTubeurs donneront vie aux différents récits en les réinterprétant à leur manière. Avec la touche humoristique qu’on leur connaît.

Dans cette première saison, les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir des histoires racontées par Antoine De Caunes et José Garcia (et la manière dont ils ont bloqué leur téléphone portable respectif en dévoilant leur numéro au public), Jonathan Cohen (et sa rencontre improbable avec Mel Gibson dans un hôpital la veille de Noël), Julie Gayet, Géraldine et Olivier Nakache, Fianso, ou encore Zahia Dehar.

«Après le succès de Love Island, nous sommes ravis de lancer la prochaine série française Amazon Original, True Story, en juin. Ce format est drôle et surprenant, et nous pensons que le public de Prime Video sera très heureux de découvrir ces stars d’Internet dans ce nouveau rôle», explique Georgia Brown, la directrice des Amazon Originals en Europe, dans un communiqué.

True Story, dont l’intégralité des épisodes sera disponible à partir du 26 juin sur la plate-forme de straming, est la dernière production française d’Amazon Prime Video en date. D’autres projets sont actuellement en développement, notamment les séries Voltaire, Mixte, Opérations Totems, et The Missing One.

