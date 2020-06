«Fort Boyard» : Alexia Laroche-Joubert demande de l'aide en urgence pour sauver l'émission

Alexia Laroche-Joubert a confié craindre pour l’avenir de l’émission culte de France TV «Fort Boyard».

Le tournage de sa saison 2020, qui devait démarrer prochainement pour une diffusion cet été après avoir été repoussé à cause de l’épidémie de coronavirus, pourrait finalement ne pas avoir lieu, a révélé ce vendredi la productrice au micro d’Europe 1.

«Fort Boyard c'est un monument au sens figuré et au sens littéral et ce monument est en péril», a-t-elle déclaré. «Je pars normalement dans huit jours pour commencer les tournages et actuellement il n'y a aucune assurance. Elles ont décidé de ne pas nous assurer», a-t-elle ajouté précisant que des «millions» d'euros étaient en jeu pour Adventure Line Productions, sa société de production qui produit par ailleurs «Koh-Lanta». «Si par hasard, je ne peux pas tourner pour cause de Covid-19 parce qu'il y a des cas [dans l'équipe], c'est catastrophique. ALP peut mettre la clef sous la porte et ne plus jamais pouvoir diffuser «Fort Boyard».

Alexia Laroche Joubert en appel à l’aide des pouvoirs publics pour la création d’un fonds de soutien pour l’audiovisuel «en cas de coup dur».

«Au vu de la valeur patrimoniale de ce programme, au vu de la valeur économique que représente globalement notre secteur d'activités audiovisuelles (il faut) que le gouvernement se mobilise».

«On ne peut pas être constamment les parents pauvres. On a alimenté les antennes pour divertir le public (durant le confinement, ndlr). Il faut nous reconnaître notre responsabilité dans l'aspect patrimoniale. On fait partie de la culture populaire et on est important, au même titre que le cinéma».

