Koh-Lanta : quel avenir pour Claude ?

Pour les fans de Koh-Lanta, il est l'aventurier ultime. Et même s'il n'a pas participé à la finale, remportée par Naoil, il est le grand vainqueur de cette édition 2020 sur les réseaux sociaux. Une soudaine notoriété qui devrait lui ouvrir de nouvelles portes.

Claude Dartois vit actuellement à Puteaux, en région parisienne. Il est chauffeur de maître, comme il l'a expliqué lui-même au cours de l'émission. Une indépendance financière qu'il revendique. Il n'a d'ailleurs pas hésité à refuser toutes les cagnottes ouvertes en son nom après son élimination.

Merci de votre soutien ! Je ne m'attendais à cet élan de solidarité. C'était la folie hier soir mais il est préférable que toutes ces cagnottes soient fermées et que chacun récupère son argent. Faites un don aux associations, elles en ont le plus besoin #TeamClaude https://t.co/y3tZM24V1y — claude_kohlanta_officiel (@claude_koh) June 6, 2020

S'il n'a encore rien dit sur son avenir proche, Claude n'a pas caché son attirance pour les médias. Dans un premier temps, un poste de chroniqueur n'est pas à exclure, même si le jeune papa voit déjà plus grand.

présentateur de koh-lanta un jour ?

Sous forme de boutade, dans une interview à TV Mag, le champion de 40 ans (il fêtera ses 41 ans le 26 juin), a indiqué qu'il se voyait bien présenter Koh-Lanta, après la retraite de Denis Brogniart. «Plus sérieusement, ça me plairait de présenter «Koh-Lanta», ça serait une nouvelle expérience d’autant plus que je connais bien le jeu mais entre ce qu’on veut et ce qui est possible, il y a beaucoup de marge».

En attendant, les marques approchent de près le baroudeur, qui pratique régulièrement la course à longue distance, après avoir pratiqué de nombreux sports, dont le rugby. Il a d'ailleurs déjà annoncé sa participation au Grand Trail des templiers, en octobre prochain, une course de 78,5 kilomètres au départ de Millau (Aveyron).

Des contrats publicitaires à prévoir

Courage, performance, dépassement de soi, du bagout… des qualités qui devraient en intéresser plus d'une. On a d'ailleurs déjà vu des partenariats se nouer sur son compte Instagram, notamment avec la marque Suunto, spécialisée dans les montres connectées.

Avec ses 366.000 abonnés sur Instagram et 167.000 sur Twitter, et surtout une énorme cote de sympathie, certains n'hésitent pas en faire leur favori pour le Top 50 des personnalités préférées des Français, habituellement trusté par Jean-Jacques Goldman, Omar Sy ou Yannick Noah.

Son avenir après Koh-Lanta devrait être largement évoqué aujourd'hui, à 18h, lors d'un débrief sur Instagram avec Denis Brogniart.

Claude a en tout cas déjà digéré sa défaite et il donne rendez-vous à ses fans pour «d'autres aventures».

Un aventure s’achève...mais rassurez-vous d’autres arriveront!



Merci vraiment à vous tous pour tout le soutien et l’amour que vous m’avez témoigné durant toute la diffusion. Vous êtes ma victoire.



Ma reste allumée vous êtes formidables #kohlanta @KohLantaTF1 @Alpfr @TF1 pic.twitter.com/rGkjhXEL54 — claude_kohlanta_officiel (@claude_koh) June 6, 2020

Les fans seront, à n'en pas douter, au rendez-vous, pour la suite des exploits du GOAT de Koh-Lanta.

