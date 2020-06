Un rendez-vous dédié à Quentin Tarantino ce soir sur Arte

Les fans de Quentin Tarantino ont rendez-vous ce soir sur Arte pour une soirée consacrée au réalisateur, avec la première diffusion en clair du film «Les 8 salopards», qui sera suivi d’un documentaire retraçant son ascension fulgurante.

Ce Western réalisé en 2015 a de nombreux adeptes. Sorti trois ans après Django Unchained, il n'a pourtant pas été épargné par la critique à l'époque. Mais il est crucial dans la filmographie du réalisateur américain, car il illustre plusieurs de ses obsessions. C'est en effet un huis clos, un genre que le réalisateur américain affectionne, et il est doté d'un casting 4 étoiles. Bavard, au sens noble du terme, il est également bercé par une bande originale aux petits oignons, à laquelle Ennio Morricone a participé. Plaisir ultime de cinéphile, Tarantino s'est permis de tourner en Ultra Panavision 70mm, un format ultra-large quasiment introuvable ces cinquante dernières années.

Le résultat ? Une œuvre atypique, pas sa plus accessible, mais elle symbolisait une forme d'aboutissement de son cinéma. Le magazine Première n'hésite pas à parler de «grand classique américain». Depuis, «Once Upon a Time in Hollywood» est passé par là, et on a l'impression que QT est allé encore plus loin, mais c'est une autre histoire.

Une influence majeure

Pour comprendre l'ampleur du phénomène Tarantino et le bouleversement qu'il a imposé, le documentaire diffusé en deuxième partie de soirée sera essentiel. Réalisé par Tara Wood, QT8 : Tarantino en 8 films retrace le parcours singulier de celui qui s’est imposé, depuis le milieu des années 1990, comme un des réalisateurs les plus influents de sa génération.

Scénariste fauché, employé dans un magasin de location de VHS, Quentin Tarantino a réussi à financer son premier film, Reservoir Dogs, grâce au cachet de 20.000 dollars touché pour une apparition dans une série télévisée dans laquelle il incarnait le sosie d’Elvis.

Contre toute attente, en 1992, son long métrage est présenté au Festival de Cannes où il est projeté lors d’une séance de minuit. Le lendemain, le buzz prend forme. Alors que tout le monde ne parle que de son film, les plus grands réalisateurs présents sur la Croisette demandent à le rencontrer.

La palme d'Or à 29 ans

Le soir même, QT fait la rencontre, excusez du peu, de James Cameron, Oliver Stone ou encore Paul Verhoeven, tous fascinés par son travail. Alors qu'il dormait jusque-là sur le canapé d’un ami, il revient aux États-Unis avec le statut de réalisateur le plus prometteur du moment.

Une promesse tenue car deux ans plus tard, il est de retour à Cannes avec Pulp Fiction, qui sera récompensé par la Palme d’Or. Il n'est alors âgé que de 29 ans.

On a beau connaître l’histoire de Quentin Tarantino dans les grandes lignes, le documentaire de Tara Wood révèle à quel point le parcours de cet autodidacte s’étant forgé une culture de cinéphile grâce à son emploi dans un vidéoclub en Californie est à la fois improbable, génial, et tout à fait exceptionnel. La réalisatrice ne dresse pas un portrait exclusivement à sa gloire, et n’oublie pas d’aborder les périodes troubles qui ont jalonnées sa formidable carrière.

Le documentaire met en évidence le talent manifeste de Quentin Tarantino pour l’écriture, sa passion pour le cinéma qui est au cœur de son œuvre, et les relations spéciales qu’il entretient avec ses collaborateurs – et les acteurs – en tant que chef de bande débordant d’enthousiasme, et d’exigence.

Les témoignages contenus dans ce documentaire sont nombreux, avec notamment la présence de Michael Madsen, Samuel L. Jackson, Uma Thurman ou encore Christoph Waltz, mais aussi d’amis de longue date. Les téléspectateurs vont y découvrir un nombre vertigineux d’anecdotes sur le réalisateur, ses méthodes de travail, ou encore les coulisses de tournages dans lesquels il s’investit corps et âmes.

Cette soirée spéciale Quentin Tarantino est à suivre sur Arte ce soir, à partir de 20h55.

Le documentaire QT8 : Tarantino en 8 films sera diffusé à la suite (22h55), et sera disponible sur arte.tv entre le 5 et le 11 juin.

Retrouvez toute l'actualité du cinéma ICI