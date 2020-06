«Camping Paradis» : 12 établissements inspirés de la série vont ouvrir en France

«Camping Paradis» se décline au-delà du petit écran, avec l’ouverture de 12 sites labellisés où les fans pourront retrouver le décor et l’ambiance de la série à succès de TF1 avec Laurent Ournac.

Les touristes curieux de tenter l’aventure y retrouveront tous les éléments distinctifs de la série, avec le porche d’entrée, la tenue du personnel, les voiturettes électriques, ou encore les animations avec la fameuse «fiesta boum boum».

«Ils nous ont appris tous les incontournables. Notamment la fiesta boum boum, la danse emblématique de la série. On la fera tous les midis autour de la piscine, et tous les soirs lors des animations de soirée», témoigne ainsi l'animateur du Camping Paradis à Lalevade-d'Ardèche, au site de la Voix du Nord.

Le pari de ces 12 établissements (l’objectif serait d’en ouvrir entre 80 et 200 d’ici 3 ou 4 ans) autorisés à utiliser le label «Camping Paradis» est de réussir à convaincre les millions de téléspectateurs de la série de TF1 de venir retrouver l’ambiance conviviale et chaleureuse de ce qu’ils voient à la télévision. Bien évidemment, ils n’y trouveront pas le héros de la fiction, Tom Delormes, incarné par Laurent Ournac. Mais ils peuvent espérer y trouver la qualité des équipements et des animations dans un camping à taille humaine – entre 130 à 300 emplacements selon les campings – et familiale.

«Camping Paradis, au fil de ses 13 ans de succès télévisé, a su développer une marque à très forte notoriété qui correspond au désir des consommateurs : séjourner dans un camping, à taille humaine, bénéficiant d’équipements et d’animations de qualité, et dont la vocation est la bienveillance. Nous sommes heureux du lancement de ce projet d’envergure porteur de valeurs fortes et fédératrices», précise le directeur-général du réseau d’affiliation Campings Paradis, Olivier Lachenaud, au site actu.fr.

Il est d’ors et déjà possible de réserver ses vacances via le site campings-paradis.com parmi les 12 lieux accessibles pour le moment :

Saint-Nic Pentrez (Finistère)

Jard-sur-Mer (Vendée)

Saint-Julien-des-Landes (Vendée)

Mirande (Gers)

Montréjeau (Haute-Garonne)

Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)

Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)

Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne)

Lamonzie-Monastruc (Dordogne)

Saint-Sever (Landes)

Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme)

Lalevade-d’Ardèche (Ardèche)