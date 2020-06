«The Voice» : candidats en duos avec des stars, conditions sanitaires exceptionnelles... Tout savoir sur la finale 2020

TF1 diffusera la finale de «The Voice 2020» ce samedi 13 juin. Les quatre talents issus des équipes de Pascal Obispo, Marc Lavoine, Amel Bent et Lara Fabian vont une dernière fois s’affronter par chansons interposées, et ce sera aux téléspectateurs de voter pour leur favori. L'émission comptera des duos et un dispositif exceptionnel.

Abi, qui a séduit le public samedi dernier avec sa reprise de «What a Wonderful World» de Louis Armstrong, représentera l'équipe de Pascal Obispo. «Tu incarnes pour moi la pureté et la beauté (...) Tu fais de l'effet à beaucoup de gens. Il faut que tu en aies conscience. C'est très difficile de faire ce que tu fais. Tu m'as encore fait pleurer», a commenté le coach.

Elle s'est qualifiée en finale en chantant «Wicked Game» de Chris Isaak, Gustine va défendre les couleurs de l’équipe de Lara Fabian. Accompagnée de sa harpe, elle a une nouvelle fois conquis l’auditoire de The Voice. «Tu produis de la dentelle musicalement. Il y a quelque chose qui me touche profondément. Il y a une complexité, une richesse», l'a félicitée l'interprète de «Je t'aime».

Retenu en finale grâce à sa reprise de «Free » de Stevie Wonder, Tom Rochet sera le représentant de l'équipe d'Amel Bent. «Qu’est-ce que tu dégages ! T'es tellement solaire, lumineux (...) J'ai fait le bon choix Tom. Je suis fière de toi, t'as bossé comme un dingue», a déclaré sa coach.

«SOS d'un terrien en détresse» de Daniel Balavoine lui a ouvert les portes de la grande finale. Antoine Delie sera soutenu par Marc Lavoine. «Je suis très heureux d'avoir pu travailler avec Antoine, il travaille énormément, je suis très fier (...) je trouve qu'il a fait quelque chose de très beau», s'est enthousiasmé l'interprète des «Yeux revolvers».

Des conditions inédites

Comme pour la demi-finale le 6 juin, c’est depuis un plateau spécialement conçu de la Plaine Saint-Denis qu’auront lieu les festivités qui devaient cette année se dérouler au Palais des Sports. Une initiative repoussée à l’année prochaine en raison de l’épidémie de coronavirus. « Nous avons décidé de tourner dans un grand studio de la Plaine Saint-Denis, dans un décor nouveau et que nous avons réadapté. Malheureusement, il n’y aura pas de public présent physiquement en plateau. Il n’était pas question pour nous de leur faire courir le moindre risque. Néanmoins, le public sera, d’une certaine manière, présent en plateau avec un dispositif inédit», explique Matthieu Grelier, directeur des programmes de ITV Studios France.

Les quatre concurrents chanteront en solo, mais aussi en duo avec des invités, afin de convaincre le public de voter pour eux. Clara Luciani, Vianney, Kendji Girac, Vitaa et Slimane feront partie des personnalités à se produire avec eux.

«Nous le ferons grâce à des mises en scène et des procédés un peu différents. On ne plus chanter les yeux dans les yeux, à quelques centimètres l’un de l’autre, mais cela n’empêchera pas de voir de beaux duos, insiste Matthieu Grellier. Notre but est vraiment de proposer un spectacle de la plus belle qualité possible à nos téléspectateurs, malgré le contexte sanitaire dans lequel nous sommes tous plongés. Cela ne ressemblera à rien de ce que nous avons pu faire avant et probablement à rien de ce que nous ferons après. C’est une expérience inédite mais c’est avec ces conditions, que nous pouvons clôturer cette saison de la plus belle manière possible».

Pour mémoire, la finale de la saison 8 avait été vue par 3,36 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 16,8% de l'ensemble du public. Il s'agissait de son plus faible score pour une finale. Sera-t-il meilleur cette année ? Le retour à l’antenne du show la semaine passée, après les 9 semaines d’interruption liées au l’épidémie de coronavirus, a attiré 3,82 millions de fidèles, soit 20,3% du public, selon Médiamétrie, plus faible score de la saison.

