Disney+ : L’auteur de Percy Jackson critique les films et se montre (très) confiant concernant la série

L’auteur de la saga littéraire «Percy Jackson», Rick Riordan, s’est exprimé via Twitter pour dire tout le mal qu’il pensait des deux films adaptés de son œuvre. Et assure que la série développée par Disney+ sera de bien meilleure qualité.

Rick Riordan assure n’avoir jamais regardé les films – Percy Jackson : le voleur de foudre et Percy Jackson : La mer des monstres – et qu’il n’a aucune intention de le faire à l’avenir. «Je base mon jugement sur le fait d’avoir lu les scénarios, parce que l’histoire est ce qui m’importe le plus. Je n’ai rien contre les acteurs très talentueux. Ce n’est pas de leur faute. Je suis simplement désolé qu’ils aient été entraîné dans ce naufrage», lâche-t-il à ses fans sur Twitter.

Finally, I still have not seen the movies, and don't plan on ever doing so. I judge them from having read the scripts, because I care most about the story. I certainly have nothing against the very talented actors. Not their fault. I'm just sorry they got dragged into that mess.

— Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020