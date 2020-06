The Flash : un acteur viré pour d’anciens propos sexistes et racistes

L’acteur Hartley Sawyer, qui tient un des rôles récurrents dans la série «The Flash» de la chaîne américaine The CW, vient d’être licencié subitement après la publication d’anciens messages à caractère sexistes et racistes publiés sur Twitter.

Si le compte de l’interprète de Ralph Dibney, alias Elongated Man, n’existait plus, ses anciens tweets postés majoritairement entre 2012 et 2014 – soit avant qu’il n’obtienne le rôle dans la série dans la saison 4 – ont commencé à refaire surface depuis quelques semaines. Dont de nombreux messages à caractère sexistes, grossophobes, et racistes. «La seule chose qui m'empêche de faire des tweets légèrement racistes, c'est de savoir qu'Al Sharpton n'arrêtera jamais de se plaindre de moi», écrit-il dans un tweet en 2012. Ou encore : «Si j’avais une femme, je la frapperais à mort ce soir lol», datant de la même année. Une compilation des messages a été réalisée par certains internautes.

a collection of @HartleySawyer's misogynistic, racist, fatphobic, etc. tweets (sorry if there's duplicates) pic.twitter.com/Kv0afDbiP1 — steph // not affiliated with The CW (@themirrorin6x17) May 30, 2020

I am not watching or supporting @CW_TheFlash until this guy gets fired. Now. Are you one of those guys that say "but it was a joke"



Yeah right. pic.twitter.com/DzFK8CQb5O — Homophobes & Racists Will End Up In Hell. (@MasterChuck81) June 4, 2020

Pour la chaîne The CW, à un moment où les États-Unis - et le monde - traversent une vague de contestation sans précédent contre le racisme et les violences policières depuis le meurtre de George Floyd, la décision de virer l’acteur a été immédiate. «Hartley Sawyer ne reviendra pas dans la saison 7 de The Flash. Au regard des messages publiés par M. Sawyer sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons tolérer des remarques désobligeantes qui ciblent toute race, origine ethnique, origine nationale, genre, ou orientation sexuelle. De telles remarques sont contraires à nos valeurs et à nos politiques, qui s’efforcent de promouvoir un environnement sûr, inclusif et productif pour nos employés», expliquent conjointement la chaîne et l’ensemble des équipes travaillant sur la série dans un communiqué publié par le site américain Variety.

L’acteur, qui a désactivé son compte Twitter fin mai, a présenté ses excuses sur Instagram. «Je ne suis pas ici pour me trouver des excuses - quelle que soit l'intention, mes paroles comptent et elles ont de profondes conséquences. Mes mots ont pu causer de la douleur et de l'embarras, ainsi que du chagrin aux fans de la série, à mes camarades de casting, de l'équipe, à mes collègues et amis. Je leur dois tous des excuses. Et je dois à chacun de vous des excuses. Merci de me tenir responsable (...) Je veux être très clair : cela ne reflète pas ce que je pense ou qui je suis aujourd’hui. Il y a des années, grâce à des amis et des expériences qui m'ont aidé à ouvrir les yeux, j'ai commencé mon cheminement pour devenir un adulte plus responsable – dans ce que je dis, ce que je fais, et au-delà. J’ai principalement maintenu ce cheminement personnel dans la sphère privée, et c’est encore une façon de décevoir tout le monde. J’ai encore beaucoup de travail à réaliser», écrit Hartley Sawyer.

Dans un message personnel publié sur Twitter, le showrunner de The Flash, Eric Wallace, a révélé que la découverte de ces propos lui avait «brisé le cœur et m'ont rendu fou comme jamais ! Ils représentent le plus gros problème dans notre pays. Parce qu'à l'heure actuelle, notre pays accepte et protège toujours le harcèlement continuel - inconscient ou autre - terrorisant et brutalisant les Noirs et les personnes de couleur. Ce qui est bien trop souvent fatal. C’est pourquoi notre pays se lève à nouveau et crie que ça suffit. Descendez dans la rue pour provoquer un changement actif», peut-on lire.

My statement regarding Hartley Sawyer and THE FLASH. pic.twitter.com/hni0MxOWZU — Eric Wallace (@ewrote) June 8, 2020

Un long message qui a reçu le soutien de l’acteur principal, Grant Gustin, qui a partagé le message d’Eric Wallace via son compte Instagram, en précisant être «choqué, attristé et en colère (...). Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que les pensées d’Eric Wallace ont été exprimées avec tant d'éloquence et de puissance (...) Les mots sont importants !».

