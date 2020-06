Koh-Lanta : Inès s’exprime sur une éventuelle participation aux Anges de la téléréalité

Invitée à répondre en direct aux questions de Denis Brogniart sur Instagram, Inès est revenue sur son aventure terminée sur la deuxième marche du podium, et a répondu aux rumeurs à propos de son éventuelle participation à l’émission Les Anges de la téléréalité.

L’infirmière de 26 ans a récemment expliqué, lors d’une interview accordée à Télé 7 Jours, ne pas être contre l’idée de participer, dans l’avenir, à une émission de téléréalité. A condition que celle-ci soit en accord avec ses valeurs. «Je ne dis pas non, à une autre émission de téléréalité en général, mais il faut qu'elle soit en accord avec mes valeurs», a-t-elle expliqué au site du magazine.

Face aux rumeurs persistantes annonçant sa possible participation à une prochaine édition des Anges (de la téléréalité), Inès n’a pas tenté d’esquiver la question. Et en a profité pour donner son opinion sur l’émission diffusée sur NRJ 12, et expliquer le plus clairement du monde qu’elle ne souhaite pas y participer.

«Moi, je ne regarde pas les Anges, car je connais le concept et ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Je ne ferai jamais l'émission. Quel intérêt j'ai d'aller là-bas ? L'argent ? Mais l'argent, je ne peux pas me le faire là, avec les placements de produits ? Ou me le faire autrement qu'en allant m'embrouiller dans une villa avec untel ou untel ?», a-t-elle répondu à Denis Brogniart.

Voilà qui a le mérite d’être clair.

