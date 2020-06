«Le Seigneur des anneaux» : le premier volet de la saga ce soir sur TF1

Après avoir diffusé ces dernières semaines l’intégralité de la saga «Harry Potter», TF1 consacre, à partir de ce 9 juin, ses mardis à la trilogie du «Seigneur des anneaux».

Comme l’oeuvre littéraire de Tolkien dont elle est inspirée, la saga cinématographique compte trois volets. Signée par Peter Jackson, elle a commencé en 2001 avec Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau. Elle s’est ensuite poursuivie par Le Seigneur des anneaux : les deux tours en 2002, puis Le Seigneur des anneaux : le retour du roi en 2003.

Ce mardi 9 juin TF1 lancera à 21h05 Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau, qui a rapporté lors de sa sortie 860 millions de dollars à travers le monde et 6,8 millions d’entrées en France. Film à grand spectacle aux images sublimes, il a reçu 13 nominations aux oscars et 4 récompenses pour la musique (signée Howard Shore), les effets visuels, les maquillages et la photographie.

Ce premier long métrage offre en effet une porte d’entrée merveilleuse dans l’univers de Tolkien. On y suit le jeune et timide Frodon, un Hobbit qui se voit investi d’une grande et périlleuse mission, celle de s’aventurer en terre du milieu jusqu’au Mont du Destin pour y détruire l’anneau que vient de lui remettre son oncle Bilbo. Un anneau chargé d’un pouvoir immense et qui permettrait à Sauron, le Seigneur des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples. Accompagné de ses compagnons, Frodon va devoir combattre les forces du mal mais aussi l’influence corruptrice de l’anneau lui-même.

Une oeuvre jugée inadaptable

Monument de la fantasy, cette épopée a mis du temps à voir le jour sur grand écran. Foisonnante, l’oeuvre de Tolkien avec ses hobbits, ses elfes mais aussi ses humains étaient réputée inadaptable. Mais à force de persévérance, Peter Jackson a fini par convaincre les producteurs. La transposition des scènes de batailles a notamment été rendue possible grace à un logiciel spécial qui est parvenu à rendre les scènes particulièrement réalistes.

Le réalisateur n’a pas ménagé ses efforts, et s’est même lancé corps et âme dans le projet, si bien que le premier montage de La Communauté de l'anneau durait environ cinq heures. Réduite ensuite à un peu moins de trois heures, une version plus longue de trente minutes a ensuite été proposée en DVD.

Au casting du film Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de L’Anneau, on retrouve notamment Elijah Wood (le Hobbit Frodon Sacquet), Sean Astin (le Hobbit Samsagace Gamegie dit Sam), Dominic Monaghan (le Hobbit Meriadoc Brandebouc dit Merry), Billy Boyd (le Hobbit Peregrin Touque dit Pippin), Ian McKellen (le magicien Gandalf le Gris), Viggo Mortensen (le guerrier humain Aragorn), Liv Tyler (l’Elfe Arwen), Orlando Bloom (l’Elfe Legolas), John Rhys-Davies (le nain Gimli), Sean Bean (le guerrier humain Boromir), Cate Blanchett (l’Elfe Galadriel), Christopher Lee (le magicien Saroumane). Fait amusant, le réalisateur néozélandais Peter Jackson fait une apparition dans chacun des longs métrages de la trilogie. Dans La Communauté de L’Anneau, on l'aperçoit en train de manger une carotte dans la ville de Bree.

A noter que le réalisateur avait choisi les paysages somptueux de Nouvelle-Zélande pour tourner une grande partie du film. C’est d’ailleurs là-bas que doit reprendre le tournage de la série commandée par Amazon Prime, adaptée elle aussi de l’oeuvre de Tolkien. Selon le site du Hollywood Reporter, la sortie du Seigneur des anneaux saison 1 est prévue pour 2021 sur Amazon et cinq saisons seraient envisagées pour un budget de plus d’un milliard de dollars. Dans l'attente de la découvrir, la trilogie ciné sur TF1 apparaît comme un excellent moyen de patienter un peu.

