«Plus belle la vie» : le retour des inédits imminent ?

Initialement annoncés en juillet voire en septembre, les inédits de «Plus belle la vie» arriveront en fait à l’antenne dès le 29 juin à 20h20, selon Télé-Loisirs.

Le tournage du feuilleton a repris le 28 mai après une interruption forcée en raison de l’épidémie de coronavirus. Un arrêt qui a contraint France 3 à épuiser son stock pour ensuite proposer des épisodes datant de 2015, à raison de deux par soirée d’abord, puis un seul, au profit du jeu «Jouons à la maison» animé par Alex Goude.

Faute de bons résultats, France 3 a même finalement décidé de tout simplement supprimer de sa grille la série marseillaise durant la semaine du 22 juin, la remplaçant par deux numéros à la suite de «Jouons à la maison».

Après cette coupure, les fans les plus accros ne seront que plus heureux encore de retrouver leur programme. Très attendus, les inédits devraient notamment être marqués par le retour de Barbara (Léa François) et évoquerons très probablement, comme c’est le cas d’habitude avec les sujets d’actualité, le covid-19.

