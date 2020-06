Studio Ghibli : le nouveau film de Goro Miyazaki sera diffusé cet hiver à la télé japonaise

La nouvelle production du Studio Ghibli sera diffusée à la fin de l’année sur la chaine nippone NHK.

Première réalisation en 3D du Studio, qui jusqu’alors privilégiait le travail de très longue haleine des dessins à la main, elle est signée Goro Miyazaki («Les Contes de Terremer», «La Colline aux coquelicots»), le fils du maître de l’animation Hayao Miyazaki («Mon voisin Totoro», «Princesse Mononoké»). Ce dernier a quant à lui assuré la supervision de ce projet sélectionné par Cannes cette année.

«Aya to Majo», qui signifie «Aya et la Sorcière» est adapté du roman «Earwig and the Witch» («Earwig et la sorcière») de Diana Wynne Jones, l’auteure du «Château de Hurle» qui a déjà inspiré un célèbre film d’animation du Studio Ghibli, à savoir «Le Château ambulant», sorti en salles en 2004.

L’histoire du livre (dont la couverture est à découvrir ci-dessous), est celle d’une orpheline adoptée par une sorcière qui découvre une nouvelle vie pleine de magie. Pour l’heure, on ignore si le (télé)film sera proposé prochainement en nos contrées. Dans l'attente, on peut (re)voir les autres films du précieux catalogue du Studio Ghibli sur Netflix, qui en a acquis les droits cette année.

