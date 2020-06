«Top Chef» : Mallory révèle le nom de l'adversaire qu'il redoute le plus pour la demi-finale de ce soir

Alors qu'M6 s’apprête à diffuser la seconde demi-finale du concours Top Chef 2020 ce soir, le benjamin de la compétition, Mallory Gabsi, a dévoilé le nom du candidat qu’il craignait le plus dans le jeu.

Ce mercredi 10 juin, le jeune cuisinier défendu par Michel Sarran (depuis que son ancienne coach Hélène Darroze a dû faire un choix entre ses « poulains »), affronte de nouveau Adrien Cachot et David Gallienne dans la dernière épreuve des demi-finales.

La tension est grande pour le sympathique Belge, car s’il ne la gagne pas, il ouvrira grand les portes de la finale à ses adversaires. En revanche, s’il la remporte, il reviendra au score et conduira le trio à devoir se départager dans une nouvelle épreuve.

Peut-être l’occasion de prendre le dessus aujourd’hui : c’est à son tour d’imposer la recette du jour. «Je suis très cool. Il y a forcément du stress mais je reste assez posé dans ma tête, prêt à me lancer. Le plat que je vais proposer à mes adversaires est un plat que je maîtrise. Je suis assez confiant», explique-t-il dans une interview publiée ce mercredi 10 juin par Télé-Loisirs, et dans laquelle il revient sur l'état d’esprit qu'il avait à ce moment-là de la compétition (l’intégralité de Top Chef 2020 est en fait déjà enregistrée mais les candidats sont tenus de garder les résultats secrets). Concernant les deux autres participants encore en lice avec lui, il les considère «redoutables».

«Je m'incline devant leur talent. Ce sont deux très bons cuisiniers. Culinairement parlant, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Adrien a une cuisine un peu ‘fofolle’ et audacieuse et de l'autre, David a une cuisine classique et maîtrisée», analyse-t-il. Quant à celui des deux qui le menacerait le plus, il a choisi de faire les louanges du candidat de Paul Pairet : «Adrien me fait peut-être davantage plus peur. Adrien est un grand cuisinier. Il ira très loin dans sa carrière». Adrien sera-t-il le grand gagnant de Top chef 2020 ? Réponse mercredi 17 juin.

