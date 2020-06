«Top Chef» 2020 : Mallory envisage d'ouvrir la friterie imaginée lors de La guerre des restos

Malgré son élimination en demi-finale de Top Chef 2020, le jeune Belge Mallory Gasbi garde...la frite. Avec des projets pleins la tête, il révèle qu’il aimerait ouvrir le restaurant qu’il a imaginé dans l’épreuve de «La guerre des restos».

En binôme ce jour-là avec celui qui lui ravira sa place en finale, alias Adrien, Mallory avait imaginé une version 2.0 de la baraque à frites avec un établissement entièrement dédié à la pomme de terre et baptisé 140°C, friterie moderne en clin d'oeil à la température de cuisson idéale pour cette spécialité.

Invité sur le plateau de la chaîne belge RTL, Mallory, sa bonne humeur intacte malgré l’élimination, a évoqué ses projets d’après-Top Chef : «L’après ça va être d’abord l’ouverture du restaurant éphémère avec mon patron, le Art Club (sur la place Royale à Bruxelle, ndlr), et puis après l’ouverture de la Villa Lorraine (le nouveau restaurant de son patron prévue en août, ndlr) qui est un très beau projet, et puis on verra... Peut-être l’ouverture d’un éventuel restaurant (…) j’ai beaucoup aimé le ‘140°C’, on va voir si on peut pousser le concept un peu plus loin et peut-être ouvrir ça dans le futur».

"On est les 2 be frites"



Adrien et Mallory vont-ils convaincre @frgaudry d'ouvrir leur restaurant ? Réponse ce soir dans #TopChef à 21:05 pic.twitter.com/zMmOMiVDdi — M6 (@M6) April 29, 2020

