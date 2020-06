PSG : bientôt un biopic sur Wanda Nara, la compagne de Mauro Icardi, sur Netflix ou HBO ?

Du haut de ses 33 ans, Wanda Nara, la compagne de l'attaquant du PSG Mauro Icardi, a déjà vécu plusieurs vies. Si bien que Netflix et HBO envisageraient de produire son biopic, a révélé la presse argentine.

Gente, un magazine people argentin, a une nouvelle fois consacré sa une à la célèbre WAG (acronyme de «wives and girlfriends» souvent attribué aux compagnes des sportifs). Dans ce nouveau numéro, la jeune femme confie que «deux grands groupes [lui] ont proposé de conter [sa] vie : Netflix et HBO». «Je suis en train d'examiner les formes possibles pour donner vie à ce récit», a-t-elle ajouté.

«encore des choses très croustillantes à révéler»

Extrêment active sur les réseaux sociaux, consultante pour plusieurs chaînes de télévision italiennes, agent et conseillère de son époux Mauro Icardi, Wanda Nara assure ne pas avoir tout dévoilé de sa personne. «Beaucoup de gens pensent qu'on sait déjà tout de moi, alors que je vous jure, j'ai encore des choses très croustillantes à révéler au public», a-t-elle déclaré au magazine. «Si on commençait depuis l'enfance franchement ce serait la série la plus longue de l'histoire [...] Il y aura beaucoup de chapitres, et énormément de personnages. Il faudrait carrément une deuxième pandémie pour avoir le temps de tout visionner», a-t-elle plaisanté.

Si l'actrice principale de cette éventuelle future série n'a, à ce jour, pas encore été choisie, l'intrigue devrait se dérouler en Argentine et en Europe, notamment en Italie où Wanda Nara vit entre Rome (où se trouvent les studios de télévision) et Milan (où vivent ses trois fils nés de sa précédente union avec le footballeur argentin Maxi Lopes). Le reste pourrait être tourné à Paris, où la jeune femme est sur le point de s'installer avec son époux (prolongé au PSG jusqu'en 2024 après d'âpres négociations menées par Wanda Nara sous sa casquette d'agent) et leurs deux enfants.

Si le projet se concrétise, Wanda Nara n'en serait pas à son coup d'essai en matière d'autobiographie. En 2016 déjà, elle avait publié «Toujours vers l'avant : mon histoire secrète avec Mauro Icardi». Elle revenait notamment sur un match opposant l'Unione Calcio Sampdoria (l'équipe de son ex-époux Maxi Lopes) et l'Inter Milan (de Mauro Icardi), avant lequel les deux rivaux à la ville comme sur le terrain avaient refusé de se saluer. Depuis ce jour, où tous les regards se sont tournés vers elle, la rencontre est surnommée le «Wanda Derby». Un épisode digne d'une série.