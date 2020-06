Après «The Last Dance», une série documentaire sur Magic Johnson en préparation

L’ancienne gloire des Los Angeles Lakers, Earvin «Magic» Johnson, sera au cœur d’une série documentaire centrée sur sa vie et sa carrière. Un projet développé suite à l’énorme succès rencontré par «The Last Dance» sur la chaîne américaine ESPN.

Dopée par les mesures de confinement et l’absence d’événements sportifs majeurs, la série documentaire consacrée à Michael Jordan et les Bulls de Chicago – diffusée en France sur Netflix – est devenue la plus regardée de l’histoire d’ESPN, et s’est imposée comme un des sujets de conversations les plus populaires sur les réseaux sociaux pendant plus d’un mois pendant sa diffusion.

Cette fois, c’est au tour d’Earvin «Magic» Johnson de devenir le sujet principal d’une série documentaire. Selon le site américain Variety, les réalisateurs ont obtenu un « accès sans précédent » à l’ancienne gloire des parquets, qui comptabilise 5 titres de champions avec les Lakers de Los Angeles – et incarne à lui seul la période «Showtime» du club dans les années 1980 – 3 trophée de MVP (Meilleur joueur de la saison en NBA, ndlr), 12 participations au All-Star Game, et une médaille d’or aux Jeux Olympiques en 1992 avec la fameuse Dream Team.

La série documentaire, qui reposera sur des images d’archives, les vidéos privées de Magic Johnson, et l’interview d’anciens joueurs et de proches, se penchera également sur sa vie personnelle, notamment sa retraite forcée en 1991 après l’annonce de sa séropositivité, son combat pour faire avancer la recherche contre le virus du SIDA, mais aussi ses succès en tant qu’homme d’affaires.

«Dans ces temps difficiles, nous avons plus que jamais besoin de films célébrant nos héros. Etant une des personnalités les plus légendaires, travailleuses, et courageuses de notre époque, la réussite de Magic Johnson sur et en dehors des terrains est une chose qui vaut la peine d’être montrée au monde, et nous sommes excités à l’idée de raconter cette histoire», déclare Bryn Mosser, le patron du studio XTR en charge de co-développer le projet. Une diffusion pourrait être programmée dans le courant de l’année 2021.

