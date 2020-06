«Demain nous appartient» : le feuilleton quotidien de retour ce soir

Après trois mois d’interruption, le feuilleton «Demain nous appartient» fait son retour sur TF1 ce lundi 15 juin à 19h15.

Les fans seront heureux d’apprendre que l’histoire reprendra exactement où elle s’était arrêtée à la dernière diffusion. Ils retrouveront leurs personnages pour partager leurs joies, comme celle de Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) qui se découvre enceinte, mais aussi leurs peines, comme celle, terrible, d'Amanda Faro (Marion Christmann), traumatisée par un viol et qui, comble de son malheur, ne va pas être prise au sérieux par la police. Le Commandant Constant va en effet remettre en cause son témoignage.

Capture DR

«D’après les témoignages que j’ai pu lire, les victimes de viol, si tant est qu’elles aient le courage d’aller témoigner à la police, ne sont pas toujours bien reçues. Martin va tenir ce rôle. Il prend en compte le témoignage d’Amanda Faro mais considère que ce n’est pas suffisant pour lancer une enquête», raconte Franck Monsigny, l'interprète du Commandant Constant.

Comme la glaçante série actuellement diffusée sur Netflix «I may destroy you», «Demain nous appartient» va donc prochainement aborder la délicate question du consentement. «Certains témoins reviennent sur l’état d’ébriété dans lequel se trouvait Amanda lors de la soirée où elle a été agressée, explique ainsi l’acteur. Plutôt que d’aider la victime, le policier ne va faire que la plonger plus encore dans son cauchemar. Un comportement qui «ne laissera probablement pas indifférentes les téléspectatrices de la série», prévoit Franck Monsigny.

Le pitch de l'épisode 687 : Amanda rassemble tout son courage pour aller au commissariat faire une lourde déclaration qui ébranle tout son entourage. Pendant ce temps, les paris se prennent sur le sexe du bébé de Chloé, seule à être au courant. de son côté, Thomas Delcourt, toujours emprisonné en attendant son jugement, trouve une oreille attentive...

Les tournages ont repris le 11 mai

Crise sanitaire oblige, les tournages ont dû attendre le 11 mai pour reprendre, au pas de course, et en équipe réduite. Mais pas de quoi entamer le plaisir de retrouver les plateaux pour la comédienne Ingrid Chauvin, comme le rapporte Télé Loisirs.

«Je suis de celles et ceux qui n’ont pas à se plaindre, a-t-elle confié. Aucun de mes proches n’a été malade. J’étais confinée dans les meilleures conditions avec mon homme et notre petit, et j’ai terminé l’écriture de mon témoignage (le livre «Rêve d’enfant», sorti le 11 juin, ndlr). Je suis cependant très heureuse que nous sortions tous de cette période si anxiogène».

Quant à savoir si le coronavirus fera son apparition dans les intrigues, le producteur n’y semble pas très attaché. «Mettre en scène le Covid n’est pas à l’ordre du jour, a répondu à télé Loisirs Vincent Meslet. D’abord, parce que nous ignorons comment tout cela va évoluer. Ensuite, parce que notre souci premier est de rendre aux téléspectateurs le feuilleton qu’ils aiment avec ses personnages et ses intrigues policières, sociétales et sentimentales. Nous n’y ferons donc qu’allusion.»

