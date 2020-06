Keira Knightley dans la mini-série «The Other Typist»

L’actrice britannique Keira Knightley occupera un des rôles principaux dans l’adaptation en série du roman de Suzanne Rindell, «The Other Typist», attendue sur la plate-forme de streaming américaine Hulu.

Publié en France en 2013 sous le titre de «Vice & Vertu : Mon amie Odalie» (Fleuve éditions), l’histoire se déroule à New York, au début des années 1920, en pleine période de la prohibition. Femme marquée par une jeunesse passée à l’orphelinat, au caractère guindé, et distante avec son entourage, Rose Baker travaille comme dactylo dans un commissariat du Lower East Side. Sa rencontre avec une nouvelle secrétaire, Odalie, vient bouleverser ses certitudes. Attirée par la personnalité magnétique de la jeune femme, elle découvre dans son sillage l’ambiance des bars clandestins et ses fréquentations peu recommandables. Jusqu’au jour où une autre facette de la personnalité d’Odalie fait surface.

C’est justement le personnage d’Odalie qu’interprétera Keira Knightley dans The Other Typist, dont il s’agit ici du premier rôle principal dans une série à la télévision. Créatrice de The L Word, Ilene Chaiken sera présente au générique en tant que showrunneuse, et s’occupera également d’écrire le scénario du pilote de cette mini-série présentée comme un «thriller psycho-sexuel». Aucune date de diffusion n’a été révélée pour le moment.

