Une nouvelle bande annonce pour la saison 3 de «Dark»

Une nouvelle bande annonce de «Dark» a été dévoilée par Netflix. Attendue à partir du 27 juin prochain sur la plate-forme de streaming, la série allemande se prépare à offrir une conclusion vertigineuse à ses fans.

Après une première bande annonce mise en ligne à la fin du mois de mai, cette vidéo de 2 minutes et 30 secondes permet d’en apprendre plus sur les événements qui rythmeront ce troisième et dernier cycle. Avec notamment des informations sur l’existence d’un monde parallèle – comme si les sauts dans le temps n’étaient pas déjà assez compliqués comme ça – que le héros, Jonas, découvrait à la fin de la saison 2.

Sauvé de l’Apocalypse par Martha – celle venue d’un monde parallèle donc – il va se retrouver confronté à la boucle, celle qui contorsionne le temps et l’espace, pour tenter de remonter à l’origine de sa formation, et découvrir comment sa relation avec Martha peut permettre de briser (ou non) ce cycle spatio-temporel infernal.

La bande annonce contient deux indices majeurs. La première est une inscription dans un carnet (à 1:35) où on peut lire que «le dernier cycle débute le 27 juin 2020» (qui correspond à la date de mise ligne de la saison 3, ndlr).

© Netflix

On entend également la voix d’une femme âgée (à 1:50) que l’on découvre de dos, dans une pièce, en présence de trois individus (qui sont en fait la même personne, mais à des âges différents). A l’instar de Jonas, qui a découvert que le vieil homme prénommé Adam n’était autre que lui-même, les fans vont probablement découvrir une version de Martha beaucoup plus âgée. Et elle aussi animée par un objectif précis.

© Netflix

«Dans sa troisième et dernière saison, DARK atteint son hallucinante conclusion, s'affranchissant du concept d'espace et de temps. À son arrivée dans un nouveau monde, Jonas essaie d'interpréter ce que cette version de Winden signifie pour son propre destin, tandis que ceux restés derrière dans l'autre monde vont entreprendre de briser la boucle qui ne se contente plus de tordre le temps, mais aussi l'espace. Deux mondes : la lumière et l'obscurité. Entre les deux, une tragédie amoureuse aux proportions épiques», précise Netflix sur son site officiel.

Lancée en 2017, Dark est une série complexe, et terriblement addictive, qui n’a eu de cesse de jouer avec les neurones des téléspectateurs avec son intrigue mêlant sauts dans le temps et monde parallèle, destinée et libre arbitre. La conclusion, du moins faut-il l’espérer, permettra d’obtenir enfin les réponses à toutes les questions soulevées au fil des deux saisons précédentes.

Un conseil : essayez de vous replonger dans les saisons 1 et 2 avant d'attaquer la troisième.

