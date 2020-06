«Top Chef» 2020 : pourquoi David peut gagner la finale

Les qualités de son adversaire Adrien font tellement jubiler les téléspectateurs, que David semble ne pas partir favori pour la finale du concours Top Chef qui sera diffusée ce mercredi 17. Pourtant, le chef déjà étoilé n’a rien d’un challenger. Il a même toute l'expertise nécessaire pour espérer remporter l’édition 2020 de la compétition de cuisine d’excellence.

Le sort en est déjà jeté à l’heure où nous écrivons ces lignes, la cérémonie des couteaux est déjà en boîte. Mais le secret étant bien gardé, le mystère reste entier quant à l’issue de la compétition. Il le restera du moins tant qu’M6 parviendra à laisser planer le suspense, légèrement écorné lors de la demi-finale...Dans ce laps de temps, tentons de deviner qui d’Adrien, l’instinctif, ou de David, le méthodique, a bien pu tirer la lame orange.

Sa coach Hélène Darroze, qui ne s’est pas trompée en le préférant à Mallory, ne tarit pas d’éloges envers David, son protégé devenu un ami. En quoi concrètement David peut-il surpasser Adrien ?

D’abord, faut-il le rappeler, David est le seul Chef étoilé de cette saison de Top Chef. Il peut donc s’appuyer sur des savoir et savoir-faire solides. Contrairement à Adrien, qui mise beaucoup sur l’instinct, David est un cuisinier réfléchi, ce qui ne l’empêche pas de proposer une cuisine très poétique. Et si l’homme a parfois la tête dans les étoiles, il l’a aussi bien vissée sur les épaules.

A 31 ans, David possède aujourd’hui son propre restaurant gastronomique à Giverny, en Normandie. Très tôt attiré par la cuisine, celui qui a nourri le rêve de devenir chef en regardant sa mère et sa grand-mère cuisiner a tout fait pour accomplir son rêve, grimpant patiemment un à un les échelons. Après un BEP hôtellerie-restauration, puis un bac pro cuisine au CFA d’Alençon, il a effectué son apprentissage au prestigieux Manoir du Lys à Bagnoles-de-l’Orne. Là-bas, durant dix années, il a appris tous les rudiments du métier. En décembre 2017, il a ensuite rejoint Le Jardin des Plumes. Etoilé depuis 2015, c’est cet établissement du chef Eric Guérin qui le voit devenir chef exécutif. Et c’est grace à son talent et sa créativité qu’il parvient à continuer de faire briller la précieuse étoile.

Une volonté de fer qui pourrait faire la différence

David a dû surmonter des obstacles dans sa vie personnelle, notamment quand il a fait son coming out. «À 25 ans, je découvre qui est le vrai David, a-t-il expliqué au cours de l’émission. Dans ma vie, tout d’abord, il y a eu Marie, la mère de mes deux enfants, qui restera l’unique femme de ma vie. Je suis divorcé, je vis avec Alexis, mon chéri. Le fait d’assumer mon homosexualité m’a libéré et ça se ressent aussi dans mes assiettes.»

Cette nouvelle vie n’a pas fait l’unanimité parmi ses proches, avoue-t-il douloureusement, mais aujourd’hui heureux et épanoui, David savoure et célèbre sa liberté d’être et de penser, tant dans sa vie que dans ses plats. Et si Adrien estomaque avec ses idées farfelues au premier abord (et diablement efficaces, ne lui retireront pas ses mérites), David ne manque pas d’audace non plus. Il a d’ailleurs à coeur de mener des combats qui comptent pour lui, et surprend en mettant ses préparations au service de nobles causes comme celle de l’écologie. Mais très peu pour lui l’originalité pour l’originalité. L’authenticité semble guider ses inspirations et c’est ce qui pourrait lui réussir durant une finale qui promet d’être aussi relevée que forte en tension.

Et si l’issue du dernier combat relevait surtout d’une guerre des nerfs ? Adrien relèvera-t-il le challenge grace au flegme apparent qui plaît tant aux fans de Top Chef ? Réponse ce mercredi sur M6. Dès 21h05 David lui aussi sera devant son écran pour savourer (sa victoire ?) : « Je la regarderai avec ma famille, quelques amis et mes équipes. Le restaurant sera fermé pour l’occasion. J’ai invité également des personnalités avec qui j’avais envie de partager ce moment. J’ai hâte de visionner cette dernière émission avec tous ceux qui me soutiennent depuis des années et qui ont toujours été là pour moi », a-t-il déclaré à Paris Normandie.

Retrouvez toute l'actualité Top Chef ICI.