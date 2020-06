The Witcher : la saison 2 ne fera pas de saut dans le temps

Dans un entretien accordé au site américain The Wrap, la showrunneuse de «The Witcher», Lauren Schmidt Hissrich, a évoqué la saison 2. Et les changements auxquels les fans peuvent s’attendre, comme l’abandon d’un récit non-linéaire.

Énorme succès d’audience sur Netflix dès son lancement, la série portée à l’écran par Henry Cavill avait toutefois laissé de nombreux téléspectateurs perplexes, avec une narration qui effectuait de nombreux aller-retour dans le temps. Sans que cela soit véritablement compréhensible à l’écran. Une confusion telle que la plate-forme de streaming avait été contraint de dévoiler une «timeline» (une frise chronologique, ndlr) des événements afin d’aider à la compréhension du récit.

Que les fans se rassurent, ces sauts temporels sont désormais de l’histoire ancienne. «Manifestement, cela a été une des choses les plus controversées de la saison 1, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant remis en cause. Mais c'est une chose que je soutiens toujours, en termes de narration. L’objectif était de connaître les personnages individuellement, et la seule manière d’y parvenir était de séparer leur chronologie respetive», explique Lauren Schmidt Hissrich à The Wrap.

«Désormais, nos personnages - Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalorta), et Ciri (Freya Allan) - se sont trouvés. Donc dans la saison 2, nous verrons tous nos personnages exister dans la même chronologie. Cela nous permettra de jouer avec le temps de manières légèrement différentes. Nous pouvons faire des flashbacks, nous pouvons faire des flash-forwards, nous arrivons à intégrer le temps d'une manière complètement différente, tel que nous ne pouvions pas le faire dans la saison 1», poursuit-elle.

Lauren Schmidt Hissrich s’est également enthousiasmée à propos de l’introduction de nouveaux personnages, notamment les nouveaux Sorceleurs, avec l’acteur Kim Bodnia (Killing Eve) dans le rôle de Vesemir, le mentor de Geralt de Riv, ou encore Kristofer Hivju (Game of Thrones) dans celui de Nivellen.

«Mes ajouts préférés pour la saison 2 sont probablement les nouveaux sorciers Witchers. Dans la saison 1, nous avons fait globalement la connaissance de Geralt et il est notre meilleur exemple de Sorceleur. Et puis il y a un autre Sorceleur, Remus, que nous rencontrons dans l'épisode 103, qui meurt rapidement. On avait donc envie de ramener Geralt à ses racines et d'apprendre en quelque sorte d'où il venait et quelle était son histoire, et quel était son sens de la famille», souligne Lauren Schmidt Hissrich.

