Fête de la musique 2020 sur France 2 : le show à l'AccorHotels Arena accueillera du public

Il s'agira d'une première en Europe depuis le déconfinement. Le concert à l'AccorHotels Arena de Paris, organisé à l'occasion de la Fête de la musique, et qui sera retransmis en direct sur France 2 ce vendredi 19 juin à partir de 21h05, se fera finalement en public.

Le passage en zone verte de l'Ile de France permet désormais en effet aux organisateurs de pouvoir accueillir des spectateurs. Ils seront 2000 à pouvoir assister au show depuis les gradins. « Les salles de spectacle sont autorisées à accueillir jusqu'à 5000 personnes dans des conditions sanitaires très strictes, explique au Parisien Nicolas Dupeux, le patron de l'AccorHotels Arena. Nous avons choisi d'être responsables et d'en recevoir 2000 ce vendredi. »

A deux ou en solo, ils devront laisser un siège vacant entre eux pour respecteur les règles sanitaires en vigueur. Ils devront porter un masque et du gel hydroalccolique sera à leur disposition. «Nous travaillons sur ce protocole pour accueillir du public depuis avril et c’est la raison pour laquelle nous avons pu tout mettre en oeuvre rapidement», ajoute Nicolas Dupeux. Les billets gratuits ont été mis à disposition sur le site de l’AccorHotels Arena.

44 artistes attendus

Catherine Ringer, Vianney, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, Yannick Noah, Chrstine & the Queens, Slimane, Kendji Girac, Thomas Dutronc, Pascal Obispo… La soirée présentée par Garou et Laury Thilleman réunira au total 44 artistes qui se succèderont sur scène pour interpréter 68 morceaux.

Les mots d’ordre : redonner le frisson du live aux (télé)spectateurs, mais aussi lancer un message d’espoir à un secteur sinistré. France 2 donne rendez-vous ce vendredi 19 juin à 21h05 avec «un spectacle unique de plus de 3 heures, pour chanter et saluer toutes celles et ceux qui œuvrent pour que vive la musique, et soutenir les salles et les festivals».

Oyé Oyé !!! Avis aux 150 premiers inscrits qui remporteront 2 places pour assister en direct depuis @Accor_Arena à un show exceptionnel pour la Fête de la Musique ce vendredi 19/06.... Vite, vite, on se dépêche... #FDM #RienNeSeFaitSansVous

https://t.co/Ru2pm2mzCv pic.twitter.com/rQhGcksZtd — francetv leclub (@leclubfrancetv) June 16, 2020

