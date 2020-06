La série «Manifest» aura une saison 3

La chaîne américaine NBC a décidé de renouveler «Manifest» pour une saison 3, malgré la baisse d’audience enregistrée par la série entre les deux premiers chapitres.

Une annonce qui intervient deux mois après la diffusion du dernier épisode de la saison 2. Selon le site américain Deadline, les négociations pour faire revenir Manifest à l’écran se sont prolongées jusqu’à la dernière minute.

Diffusée en France sur TF1, inspirée par le mystère entourant le vol 370 de Malaysia Airlines, la série suit le destin des passagers d’un vol qui, après une frayeur causée par des turbulences, finissent par arriver sain et sauf à destination. Mais une fois le pied posé à terre, ils découvrent que cinq années se sont écoulées depuis leur départ. Leurs proches ont fait leur deuil, et beaucoup ont entamé une nouvelle vie. Alors qu’ils apprennent à accepter cette nouvelle réalité, les passagers réalisent que l’expérience qu’ils viennent de vivre pourrait cacher un mystère bien plus important.



