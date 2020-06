«Top Chef» 2020 : quelle épreuve pour départager les finalistes ce soir ?

M6 diffuse ce soir la finale de Top Chef. Ce dernier épisode, qui opposera David Gallienne et Adrien Cachot, promet d’être, à l’image de cette 11e saison, très relevé. 100.000 euros sont en jeu. Pour départager le protégé d’Hélène Darroze et le poulain de Paul Pairet, il fallait bien une épreuve redoutable.

Les deux talentueux cuisiniers vont en effet devoir relever un défi d’exception : régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre chefs de l’émission, Hélène Darroze, mentor de David, Paul Pairet, celui d'Adrien, Michel Sarran et Philippe Etchebest. Ils vont devoir cuisiner, sans relâche, pendant 10 heures dans les luxueuses cuisines George V où officie le chef 3 étoiles, Christian Le Squer.

Contrairement aux saisons précédentes, les brigades des finalistes vont se reformer pour cuisiner, ce qui constitue un avantage de taille puisqu'ils se connaissent très bien, et les brigades des finalistes seront associées à une autre brigade, ce qui leur sera aussi d’une aide précieuse, annonce M6.

Quel finaliste parviendra le mieux à diriger sa brigade ? Qui réussira à être le meilleur pour gérer la pression ? Qui arrivera à séduire les 4 chefs et les 100 convives avec un menu gastronomique d'exception ? Et surtout qui sera le grand gagnant de la saison Top Chef 2020 ? Les téléspectateurs seront sûrement nombreux devant leur poste ce soir pour le savoir.

Un final promis au succès après une saison record

Top Chef a capté une part d'audience générale de 16%, un sommet depuis 7 ans, et elle a rassemblé 26% des «femmes responsables des achats de moins de 50 ans» (anciennement appelées «ménagères»), son meilleur score depuis 8 ans, selon les chiffres Médiamétrie. Elle a aussi récolté 26% des téléspectateurs de moins de 50 ans, son meilleur niveau depuis son lancement. Une performance rare en télé pour une émission d'une telle longévité, souligne à l'AFP Florence Duhayot, directrice de Studios 89, filiale de M6 qui produit l’émission et qui reconnaît que le confinement a joué un rôle dans ces bons résultats (comme il a eu un effet sur ceux de Koh-Lanta et The Voice, ndlr). La prochaine édition rencontra-t-elle le même succès ? L’avenir le dira, en attendant place à la finale ce mercredi à 21h05.

"Ça va leur décoller le slip"



Pour la finale de #TopChef, David mise sur un plat oriental très épicé ! Va-t-il remporter le titre ? Réponse demain à 21:05 pic.twitter.com/ucnAu2dtgd — M6 (@M6) June 16, 2020

Ils ne sont plus que deux à postuler au titre de #TopChef 2020 :



Adrien de la brigade de #PaulPairet



David de la brigade d'@HeleneDarroze



Qui sera le grand gagnant de la saison 11 ? Réponse demain à 21:05 pic.twitter.com/ITMuxfmUZJ — M6 (@M6) June 16, 2020

