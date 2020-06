Une nonne avec des superpouvoirs ? C’est dans la série «Warrior Nun» dès le 2 juillet

Adaptation de la bande dessinée éponyme créée par Ben Dunn en 1994, «Warrior Nun» sera déclinée en dix épisodes à découvrir dès le 2 juillet prochain sur Netflix.

L’histoire suivra Ava, une jeune orpheline décédée ramenée à la vie par une organisation secrète de l’église catholique existant depuis des siècles, baptisée «L’ordre de l’épée cruciforme». Celle-ci mène une guerre sans merci contre des forces maléfiques qui menace le monde. Choisie pour venir grossir les rangs d'une armée de nonnes guerrières dotées de superpouvoirs, Ava va devoir jongler entre ses nouvelles responsabilités et sa vie d’adolescente.

Il semble évident que Warrior Nun s’annonce comme une série de superhéros complètement déjantée, mêlant science-fiction et religion, mais plutôt à la manière de The Preacher. Il y aura des monstres, des amours adolescents, de l’humour sanglant, et des effets spéciaux plutôt convaincants à en croire la bande annonce. Notre curiosité vient d’être sérieusement titillée.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI