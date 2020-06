Une première image de l’acteur Brendan Gleeson en Donald Trump pour la mini-série «The Comey Rule»

La chaîne américaine Showtime a annoncé la diffusion de la mini-série en quatre épisodes «The Comey Rule» pour la fin du mois de novembre. Et en a profité pour dévoiler une première image de l’acteur Brendan Gleeson dans la peau de Donald J. Trump.

Adaptation du livre Mensonges et vérités (ed. Flammarion) publié en avril 2018, cette mini-série en deux parties, de 2h chacune, a l’ambition de montrer les coulisses du pouvoir, et plus précisément, dans le cas de James Comey – ancien directeur du FBI – l’impact de l’élection de Donald J.Trump à la présidence des États-Unis.

Les téléspectateurs vont ainsi être emporté dans l’enquête portant sur l’interférence de la Russie dans les élections américaines de 2016, le scandale des e-mails d’Hillary Clinton et le poids de celui-ci dans les votes. La deuxième partie sera centrée sur les relations tendues entre James Comey et Donald Trump, ainsi que sur les premiers mois chaotiques de sa présidence.

Showtime en a profité pour dévoiler deux images de la mini-série, avec Jeff Daniels dans la peau de James Comey.

© Showtime

Et Brendan Gleeson dans le rôle de Donald Trump.

© Showtime

Le casting réuni autour des deux acteurs est, lui aussi, impressionnant, avec notamment Holly Hunter (Succession) dans le rôle de la procureur fédérale Sally Yates, Jonathan Banks (Better call Saul) dans celui de l’ancien directeur du renseignement américain James Clapper, Peter Coyote dans celui de Robert Mueller, ou encore Kingsley Ben-Adir (The OA) dans celui de Barack Obama.

