Vidéo : Quand Adrien de Top Chef préfère le Big Mac et David le camembert

À quelques heures de la grande finale de «Top Chef», il est encore possible d'en savoir un peu plus sur Adrien et David, qui s'affronteront pour le sacre cette saison. M6 les a interrogé sur leurs préférences culinaires, et certaines sont pour le moins surprenantes.

Adrien marque en effet à nouveau par sa personnalité plus qu'originale qui a marqué les internautes et téléspectateurs cette année. Il n'hésite par exemple pas à répondre que pour le séduire, un menu tout droit sorti d'un fast-food, comme un Big Mac, est la meilleure technique, ou encore qu'un «kebab bien sale» est un repas parfait à partager entre amis.

Plus sage, David répond à ces mêmes questions par «un plat sucré-salé avec une consonance asiatique» et une pizza. Il faut dire que le caractère très différent des deux hommes se ressent particulièrement dans leurs réponses. De la cuisson d'un oeuf au cocktail en passant par le petit déjeuner dominical, tout les sépare. Adrien n'hésite pas à répondre avec humour que le meilleur plat à faire en peu de temps est une portion de nouilles instantannées, et s'en prend aux pâtes à faire au micro-onde qui ne sont «pas du tout au niveau», ce qui le «dérange beaucoup».

Mais son côté pitre nonchalant n'empêche pas quelques réponses empreintes de nostalgie, comme lorsqu'il raconte la recette de la fideuà, un plat catalan qu'il mangeait lors de ses vacances familiales. Leur seule réponse qui se rejoindra presque sera celle concernant le plat à faire à des enfants, puisque les deux proposent des pâtes. David opte pour une recette à la carbonara, quand Adrien propose des coquillettes. Une différence qui devrait sans doute se ressentir dans le choix des plats lors de la finale, prévu à 21h05 sur M6.

