Disney+ : la série sur Obi-wan Kenobi utilisera la même technologie que «The Mandalorian»

Lors d’une conversation sur la chaîne YouTube ACEUniverse, le comédien Ewan McGregor a exprimé tout le bien qu’il pensait de la technologie d’effets visuels utilisée pour la série centrée sur Obi-wan Kenobi, à venir sur Disney+.

Cette technologie baptisée «The Volume» a été utilisée dans The Mandalorian. Et son fonctionnement – projection de paysages sur des panneaux LED HD qui entourent les comédiens – a été illustré dans la série documentaire sur le making-of de la série pilotée par Jon Favreau, et mise en ligne en mai dernier sur Disney+. Selon Ewan McGregor, cela permet de faciliter le travail des acteurs en leur offrant une idée de l’environnement autour d’eux lorsqu’ils tournent une scène.

«Je pense que je vais beaucoup plus m'amuser que lors des tournages des Épisodes I, II et III. Les préquels étaient tous filmés sur écran bleu et vert, et c'était difficile de s'imaginer ce monde. Mais de nos jours, les choses ont tellement évolué. Une grande partie de ce que vous verrez sera ce que nous verrons sur le plateau.

Je ne sais pas si vous avez vu les coulisses de la série The Mandalorian, mais ils utilisent cet écran incroyable (The Volume, ndlr). C'est assez étonnant. Cela vous fait sentir comme si vous étiez sur place, et du coup, tout cela nous semblera plus réel en tant qu'acteurs», explique le comédien.

Ralentie suite à l’épidémie de coronavirus, la série sur Obi-wan Kenobi ne devrait pas arriver sur Disney+ avant l’année 2022.

