Jean-Pierre Pernaut devient la personnalité TV préférée des Français

Jean-Pierre Pernaut est devenu la personnalité TV préférée des Français, selon le sondage annuel de TV Magazine.

Le présentateur du 13H de TF1 a augmenté sa cote de popularité de 6 points depuis 2019. Fort désormais de 23,6% d’opinions favorables, il devance tous ses pairs.

«J’en suis très fier et très touché. C’est la récompense du travail produit par toute l’équipe du 13 Heures avant et pendant le confinement, et qui a tout donné pour continuer à assurer le journal malgré des conditions de travail difficiles aussi bien à Paris qu’en régions», confie Jean-Pierre Pernaut dans une interview pour TVMag. Pendant le confinement, le présentateur de 70 ans - qui avait dû quitter l’antenne durant plusieurs semaines en 2018 pour soigner un cancer de la prostate - avait pris la précaution de respecter les mesures décidées par le gouvernement face à l’épidémie de Covid-19 en restant chez lui. Remplacé en plateau par Jacques Legros, il avait cependant continué à présenter une pastille en direct chaque jour depuis son domicile.

Interrogé par ailleurs sur les commentaires et coups de gueule qu'il pousse parfois entre deux reportages, il déclare : «Je m’abstiens de donner une opinion. Le journal de 13 heures est parfois soutenu par des remarques de bon sens, car un journaliste n’est pas un animal froid qui répète simplement une information officielle. Il est là aussi pour raconter la vie des gens. Et, quand on estime que les choses ne sont pas normales, notre travail est de le dire. La proximité est au cœur de l’ADN de notre journal : être près des gens, raconter leur quotidien. C’est ce que je m’efforce de faire dans le journal de 13 heures. Que ça plaise ou pas».

Cyril Lignac a marqué les esprits

En ce qui concerne la suite du classement sur les personnalités TV préférées des Français, réalisé d'après un sondage OpinionWay pour TV Magazine du 3 au 5 juin 2020, c’est l’animateur Stéphane Bern qui arrive en deuxième position avec 21,6% d'opinions favorables (+4 points). Suivent ensuite Nagui, Jean-Luc Reichmann et Michel Cymes.

Son émission «Tous en cuisine» très appréciée durant le confinement, Cyril Lignac fait de son côté une entrée fracassante à la 6e place, prenant ainsi l’ascendant sur un autre visage populaire de M6, Stéphane Plaza, ancien numéro 1 de 2019.

Retrouvez toute l’actualité de la télé ICI