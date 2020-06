«Mallorca» : de quoi parle la série qui démarre ce 22 juin sur France 2 ?

France 2 entamera la diffusion de la nouvelle série britannique «Mallorca» le 22 juin prochain, à 21h05.

Créée par Dan Sefton (à qui on doit le drama médical «Trust Me» avec Jodie Whittaker), elle situe son action sur l’île de Majorque, où une enquêtrice de la police anglaise, ambitieuse et perfectionniste (Elen Rhys), est venue pour assurer une mission de protection de témoin qui ne va pas se passer comme elle l’aurait souhaité. Décidée à pousser plus loin ses investigations sur l’affaire, elle va devoir collaborer avec un flic allemand débonnaire et jovial (incarné par Julian Looman) aux méthodes radicalement différentes des siennes.

«La force de l'un est la faiblesse de l’autre», commente l’actrice principale Elen Rhys («Panic Button»). Jusqu'ici rien de très original, se diront les amateurs de séries tant les duos mal assortis pullulent sur les écrans, mais «Mallorca» a sa spécificité, selon son créateur Dan Sefton.

«Il existe des centaines de milliers de séries sur des duos de policiers, mais le concept d’une équipe germano-britannique est totalement inédit. Il dynamite toute idée préconçue. Les Allemands que j’ai rencontrés étaient drôles, ouverts et bon vivants. Je voulais créer un personnage doté de ce profil et lui adjoindre un policier anglais coincé. J’ai trouvé que c’était un très bon point de départ», explique-t-il.

Un illustre ancien pour modèle

Nostalgique, il confie avoir puisé son inspiration dans «Clair de Lune», la série des années 1980 avec Cybill Shepherd et Bruce Willis. Une série qui «débordait d’humour, de sensualité et de finesse d’écriture» comme la décrit le showrunner, indiquant qu’il serait «très fier» que sa série puisse lui être comparée.

Ne pas forcer le trait sur la noirceur a été un autre de ses objectifs, dans le but de se démarquer des autres séries policières actuelles. «Quand nous avons créé la série, nous avons décidé qu’il n’y aurait pas de crimes sexuels ni d’enlèvements d’enfant, juste de bons vieux meurtres ! Et pourtant, nous abordons des thèmes très intéressants, comme la drogue, la mort, la tauromachie, etc. Nous n’avons pas souhaité aller sur le même terrain que les autres séries policières, ce n’est pas mon truc».

Au contraire, «Mallorca» se veut une série «légère, divertissante et facile à regarder, tout en restant un programme de qualité», comme le résume parfaitement celui qui incarne l’autre personnage central, Julian Looman. «Elle est rafraîchissante et dépoussière le genre justement. L’une des principales différences est que l’île constitue un personnage à part entière et, avec les deux inspecteurs, elle constitue un trio». Et ses paysages ensoleillés paradisiaques sont un écrin parfait pour accueillir nos premiers pas dans la saison estivale ce 22 juin sur France 2...

